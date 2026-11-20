Le projet de décision finale de la COP31 efface les énergies fossiles, provoquant la colère des ONG qui dénoncent un recul face aux engagements de la COP28. Les critiques portent également sur la flou concernant le financement climatique et la dépendance aux technologies de captation de carbone, car la négociation s'intensifie avant la clôture des discussions.

Le nouveau projet de décision finale de la conférence climatique d’Antalya, publié jeudi 19 novembre, ne fait plus mention des énergies fossiles, contrairement à une version précédente. À moins de vingt-quatre heures de la clôture théorique des négociations, la colère des organisations environnementales est vive.

C’est un recul qui ne passe pas. Le projet de décision finale de la COP31, rendu public jeudi soir à Antalya, a purement et simplement supprimé toute référence au pétrole, au gaz et au charbon. Un effacement qui tranche avec les engagements pris lors de la COP28 de Dubaï en 2023, où les États avaient acté le principe d’une transition hors des énergies fossiles, premières responsables du réchauffement climatique d’origine humaine.

La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a qualifié cette absence de « point noir », tout en promettant de « se battre pour une électrification propre ». Le document de neuf pages prévoit en effet de porter la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie à 35 % à l’échelle mondiale d’ici 2035, mais sans préciser que cette électricité devrait être d’origine renouvelable ou nucléaire plutôt que produite à partir du charbon.

Du côté des organisations de défense de l’environnement, la réaction est sans nuance. « Si cette version du texte demeure, ce sera une COP fantôme », a tranché Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa. Inga Fritzen Buan, du WWF, pointe quant à elle la responsabilité de « certains grands producteurs d’énergies fossiles » qui « tentent de saper tout ce qui concerne la réduction des émissions et la transition énergétique ».

Le texte suscite également des critiques sur un autre point : l’appel à « accélérer » le recours aux technologies de captation, d’utilisation et de stockage du carbone. Promues par les compagnies pétrolières, ces solutions reçoivent selon le ministre de l’Environnement du Vanuatu, Ralph Regenvanu, « une attention particulière qu’elles ne méritent pas ».

La question du financement climatique reste, elle aussi, en suspens. Une version antérieure du texte réclamait explicitement un triplement des fonds alloués à l’adaptation, jusqu’à « au moins 120 milliards de dollars ». La nouvelle mouture se contente d’évoquer la possibilité de « discuter » d’un tel objectif d’ici 2035, une formulation jugée trop floue par les pays en développement et les ONG. « Nous n’avons pas besoin de nouvelles promesses vagues », a résumé Rebecca Thissen, du réseau Climate Action Network.

Les tensions sont telles que le Panama a menacé, juste avant la publication du texte, de bloquer le consensus nécessaire à son adoption si celui-ci ne mentionnait pas explicitement une sortie progressive du pétrole et ne reconnaissait pas le rôle central de la science climatique. Le calendrier des rapports du Giec fait d’ailleurs l’objet d’un bras de fer entre États : l’Inde et l’Arabie saoudite plaident pour une publication en 2029, contre 2028 pour d’autres délégations.

Le président australien des négociations, Chris Bowen, a annoncé l’ouverture de « consultations intenses » dans la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de rapprocher les positions. Ces conférences dépassent régulièrement leur date de clôture officielle, mais le temps presse pour parvenir à un accord qui soit autre chose qu’un texte vidé de sa substance.