Lors de l'ouverture de la COP31 à Antalya, António Guterres a averti que l'urgence climatique nécessite des actions concrètes face à un réchauffement qui s'accélère. Les discussions s'annoncent tendues, notamment sur le financement des pays vulnérables, alors que des divergences majeures subsistent sur les objectifs énergétiques et les engagements financiers.

À l’ouverture de la COP31 ce lundi 9 novembre à Antalya, en Turquie, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé les dirigeants mondiaux à « se montrer à la hauteur » de l’urgence climatique. Alors que les températures continuent de battre des records, l’ONU alerte sur l’arrivée d’un épisode El Niño particulièrement intense, susceptible d’aggraver les phénomènes météorologiques extrêmes jusqu’en 2027. Les négociations s’annoncent difficiles, notamment sur le financement de la transition énergétique et l’aide aux pays les plus vulnérables.

La 31e conférence des Nations unies sur le climat s’ouvre dans un contexte scientifique particulièrement préoccupant. Dans un communiqué accompagnant le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), António Guterres a souligné l’accumulation des événements climatiques extrêmes et leurs conséquences humaines. Selon l’OMM, les douze dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées à l’échelle mondiale. Entre janvier et septembre 2026, la température moyenne de la planète dépassait d’environ 1,47 °C les niveaux préindustriels. Les scientifiques redoutent une nouvelle aggravation avec l’intensification du phénomène El Niño, qui modifie la circulation atmosphérique et océanique dans le Pacifique et contribue généralement à une hausse temporaire des températures mondiales. Les risques concernent notamment les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les cyclones tropicaux.

Les représentants de près de 200 pays se retrouvent jusqu’au 20 novembre pour tenter de transformer les engagements climatiques précédents en décisions concrètes. Mais les premières discussions révèlent déjà d’importantes divergences. La cérémonie d’ouverture a été retardée d’une heure, alors que les délégations ne parvenaient pas à s’accorder sur l’ordre du jour. Les financements destinés aux pays en développement constituent l’un des principaux points de désaccord. Plusieurs États africains demandent notamment le triplement des moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique, afin de mieux protéger leurs populations contre les catastrophes naturelles. Les pays développés, confrontés à des contraintes budgétaires et à des tensions économiques, se montrent réticents à prendre de nouveaux engagements financiers. Ces divergences risquent de compliquer les négociations dès les premiers jours du sommet.

Financement, énergies fossiles et absence américaine : une COP sous tension

La Turquie, qui préside cette édition avec l’Australie chargée de conduire les négociations, souhaite placer l’électrification de l’économie mondiale au centre des discussions. Ankara défend un objectif consistant à porter la part de l’électricité dans la consommation énergétique mondiale à 35 % d’ici 2035, contre environ 20 % aujourd’hui. Cette proposition pourrait cependant provoquer de nouvelles tensions entre les participants. L’Union européenne souhaite que cette progression repose principalement sur une production électrique décarbonée, tandis que plusieurs pays producteurs de pétrole et de gaz défendent une transition moins contraignante pour leurs industries. La guerre au Moyen-Orient et les perturbations des marchés énergétiques compliquent encore les discussions, de nombreux gouvernements privilégiant actuellement la sécurité de leurs approvisionnements et la maîtrise des prix.

L’absence de l’administration américaine constitue un autre obstacle diplomatique. Les États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine, ne participent pas aux négociations sous la présidence de Donald Trump. Cette situation affaiblit les perspectives d’un accord international ambitieux, alors que les efforts de réduction des émissions restent insuffisants pour respecter les objectifs de l’accord de Paris de 2015. Les dirigeants présents à Antalya devront également aborder la protection des populations exposées aux catastrophes naturelles, la préservation des ressources en eau et le financement des infrastructures adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Pour l’ONU, l’enjeu ne consiste plus seulement à multiplier les déclarations d’intention, mais à accélérer les transformations économiques et énergétiques. Les deux semaines de négociations permettront de mesurer la capacité des États à dépasser leurs divergences pour adopter des engagements applicables et financés.