La Bretagne traverse une crise de l’eau particulièrement préoccupante. Malgré l’arrivée de l’automne et quelques épisodes pluvieux, plusieurs territoires continuent de faire face à une sécheresse exceptionnelle qui menace désormais l’approvisionnement en eau potable. Dans le Finistère, les collectivités ont renforcé leurs appels à la sobriété, craignant des difficultés de distribution si les précipitations ne permettent pas de reconstituer rapidement les réserves. La communauté de communes du Pays d’Iroise a notamment alerté sur un risque de rupture d’alimentation, invitant les habitants à limiter leur consommation aux usages essentiels. La situation est également préoccupante dans le secteur de Quimper, où les autorités locales redoutent une dégradation des capacités de production. Si l’eau continue actuellement de couler aux robinets, les gestionnaires préviennent que les prochaines semaines seront déterminantes pour éviter des mesures d’urgence. Une situation inhabituelle pour une région traditionnellement associée à des précipitations abondantes.

Les chiffres témoignent de la gravité de cette sécheresse. Dans le Pays d’Iroise, les précipitations enregistrées entre juin et octobre ont été inférieures de plus de 60 % aux moyennes observées sur les quarante dernières années. Le barrage du Drennec, infrastructure stratégique pour l’alimentation en eau potable du nord du Finistère, ne contenait plus que 3,359 millions de mètres cubes d’eau au 6 octobre, contre une capacité totale de 8,3 millions. Les responsables locaux indiquent qu’au rythme de consommation observé ces derniers mois, les réserves disponibles pourraient ne représenter qu’environ deux mois d’approvisionnement en l’absence de nouvelles pluies suffisantes. Dans le même temps, les nappes phréatiques affichent des niveaux exceptionnellement bas, parfois inférieurs aux précédents minimums historiques. Les cours d’eau, essentiels au fonctionnement des installations de production d’eau potable, connaissent également des débits particulièrement faibles. Le problème dépasse le seul Finistère : les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine sont également confrontées à des restrictions importantes, tandis que certaines réserves d’Ille-et-Vilaine n’atteignaient plus que 36 % de leur volume mobilisable à la mi-octobre.

Pourquoi les pluies d’automne ne suffisent-elles pas à reconstituer les réserves ?

La persistance de cette sécheresse s’explique par plusieurs facteurs. Après un été marqué par un important déficit de précipitations et des périodes de fortes chaleurs, les sols se sont fortement asséchés. Les pluies survenues depuis septembre ont parfois permis d’augmenter temporairement le débit des rivières, mais elles n’ont pas suffi à restaurer durablement les ressources souterraines. Pour recharger les nappes phréatiques et remplir les retenues, les précipitations doivent être suffisamment abondantes et régulières sur plusieurs semaines. Or, les épisodes pluvieux récents ont été trop ponctuels pour inverser la tendance. La Bretagne présente également une particularité géologique : ses sous-sols, largement composés de roches anciennes et peu perméables, disposent de capacités de stockage souterrain relativement limitées. La région dépend donc fortement des eaux de surface, notamment des rivières et des barrages, pour produire son eau potable. Cette dépendance la rend particulièrement vulnérable lorsque les débits chutent pendant plusieurs mois. Dans le bassin de l’Odet, autour de Quimper, environ 55 % de l’eau produite provient ainsi des ressources superficielles, contre 45 % des eaux souterraines.

Face à cette situation, les collectivités multiplient les mesures destinées à éviter les coupures. Le Finistère est placé en niveau « crise sécheresse » depuis le 7 août, ce qui entraîne de fortes restrictions sur les usages non prioritaires de l’eau. L’arrosage des jardins, le remplissage des piscines et certaines opérations de nettoyage sont notamment soumis à des interdictions ou à des limitations, selon les arrêtés applicables. Les producteurs d’eau potable travaillent parallèlement à renforcer les interconnexions entre réseaux, à mobiliser des ressources complémentaires et à adapter la gestion des retenues. Dans son bulletin du 13 octobre, le dispositif départemental Finistère Eau Potable avertissait que des mesures exceptionnelles pourraient devenir nécessaires sur certains territoires en cas de nouvelle dégradation. L’activation du plan Orsec, qui permettrait de coordonner une réponse de crise, fait partie des scénarios envisagés. Pour les habitants, les autorités insistent sur la nécessité de réduire immédiatement les consommations non indispensables, même en l’absence de coupures. Au-delà de l’urgence, cette sécheresse pose la question de l’adaptation des infrastructures bretonnes aux évolutions climatiques. Les épisodes de déficit pluviométrique prolongé pourraient imposer de nouveaux investissements dans les réseaux, le stockage et la préservation de la ressource. À quelques semaines de l’hiver, la priorité reste toutefois d’éviter que la crise hydrologique ne se transforme en véritable pénurie d’eau potable.