Lors de la COP31 à Antalya, l'Union européenne bloque l'accord final en raison de l'absence de références aux énergies fossiles, entraînant une impasse diplomatique. Malgré les efforts de la présidence turque pour rapprocher les positions, les divergences entre pays producteurs de pétrole et nations vulnérables compliquent toute conclusion consensuelle.

Les négociations de la COP31 connaissent un nouveau rebondissement en Turquie. Dimanche 22 novembre, l’Union européenne a annoncé son opposition à l’adoption du texte final proposé par la présidence de la conférence. En cause : l’absence de référence explicite aux énergies fossiles, pourtant considérées comme le principal moteur du réchauffement climatique. Ce refus plonge les discussions internationales dans une impasse après plusieurs jours de prolongation.

La conférence mondiale sur le climat, organisée à Antalya, devait permettre aux quelque 200 pays participants de s’entendre sur de nouveaux engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais les négociations se sont prolongées bien au-delà du calendrier initial, révélant de profondes divisions entre les délégations. Le projet d’accord soumis aux participants ne mentionne pas explicitement le pétrole, le charbon et le gaz, une omission que plusieurs pays européens et États insulaires jugent inacceptable. Pour eux, un texte qui évite de nommer les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre risque d’affaiblir les engagements internationaux déjà adoptés.

L’Irlande, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne, a exprimé publiquement cette opposition. Son ministre du Climat et de l’Énergie, Darragh O’Brien, a affirmé que les Européens ne pouvaient soutenir un accord qui ne répondait pas à l’urgence climatique. Le Panama a également fait connaître son désaccord. Ces objections compliquent considérablement la conclusion de la conférence, les décisions des COP devant être adoptées par consensus. La présidence turque tente désormais de rapprocher les positions pour éviter un échec diplomatique.

Les énergies fossiles au cœur du blocage

Le principal point de friction concerne la place accordée aux combustibles fossiles dans la transition énergétique mondiale. Plusieurs pays producteurs de pétrole, dont l’Arabie saoudite, s’opposent à des formulations susceptibles d’accélérer la réduction de leur utilisation. À l’inverse, l’Union européenne et plusieurs États particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique réclament un engagement plus explicite. Le projet de texte évoque indirectement les décisions prises lors de la COP28, en 2023, mais sans reprendre clairement l’objectif d’une transition hors des énergies fossiles.

Les discussions portent également sur le développement de l’électricité et les financements destinés aux pays les plus vulnérables. Une proposition prévoit d’augmenter la part de l’électricité dans la consommation énergétique mondiale à 35 % d’ici 2035, sans garantir que cette progression repose exclusivement sur des sources renouvelables. Parallèlement, la disparition d’un objectif de financement de 120 milliards de dollars pour l’adaptation climatique provoque la colère de plusieurs pays en développement, qui estiment ne pas disposer des moyens nécessaires pour faire face aux catastrophes.

Une conférence menacée par l’absence de compromis

La COP31 se déroule dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par la hausse des prix de l’énergie et les divergences entre grandes puissances. Les négociateurs doivent également préparer les prochaines étapes du suivi de l’accord de Paris, notamment le bilan mondial prévu en 2028. Plusieurs délégations souhaitent que les nouvelles évaluations scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat soient disponibles avant cette échéance, tandis que d’autres pays contestent ce calendrier.

Pour l’Union européenne, accepter un texte jugé trop faible reviendrait à compromettre la crédibilité du processus climatique international. La présidence turque espère encore obtenir un compromis, mais les désaccords demeurent importants. À ce stade, aucune adoption consensuelle du texte contesté n’est acquise. Cette confrontation illustre une nouvelle fois les difficultés de la diplomatie climatique, confrontée à des intérêts économiques et énergétiques profondément divergents.