Nicolas Thierry, député écologiste de Gironde, reçoit le prix Earthshot pour son combat contre les PFAS, décerné à Bombay par le prince William. Il consacre la dotation d'un million de livres à l'association Générations Futures pour financer des initiatives internationales de sensibilisation et de recherche, renforçant ainsi la lutte contre ces polluants nostalgiques.

Le député écologiste de Gironde Nicolas Thierry a reçu, mardi 17 novembre 2026, le prestigieux prix Earthshot, créé par le prince William pour soutenir les initiatives environnementales. Cette distinction internationale récompense son engagement dans la lutte contre les PFAS, ces substances chimiques surnommées « polluants éternels ». Le parlementaire français a annoncé que la dotation d’un million de livres sterling, soit environ 1,2 million d’euros, serait intégralement consacrée à la poursuite de ce combat.

Une reconnaissance internationale pour un combat engagé depuis plusieurs années. Nicolas Thierry, député écologiste de Gironde âgé de 50 ans, a été distingué mardi à Bombay, en Inde, lors de la cérémonie annuelle du prix Earthshot, organisée sous l’impulsion du prince William. L’élu français a été récompensé dans la catégorie consacrée à la réduction des déchets pour son rôle dans l’adoption d’une législation visant à limiter l’utilisation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus connues sous le nom de PFAS. Cette distinction ne récompense pas uniquement une initiative parlementaire, mais également une mobilisation collective réunissant scientifiques, associations environnementales, professionnels de santé et citoyens. Depuis son élection à l’Assemblée nationale en 2022, Nicolas Thierry a fait de la pollution chimique l’un de ses principaux combats politiques, contribuant à porter un sujet longtemps méconnu au cœur du débat public.

Les PFAS regroupent plusieurs milliers de substances chimiques utilisées depuis des décennies dans de nombreux produits industriels et de consommation courante. Présentes notamment dans certains textiles imperméables, cosmétiques, emballages et revêtements, elles sont particulièrement préoccupantes en raison de leur persistance dans l’environnement. Certaines peuvent s’accumuler dans les sols, les eaux et les organismes vivants, exposant durablement les populations. Des travaux scientifiques ont établi des liens entre l’exposition à certains PFAS et différents risques sanitaires, notamment des perturbations du système immunitaire, une augmentation du taux de cholestérol et certains cancers. Sensibilisé dès sa jeunesse aux conséquences sanitaires de la pollution chimique dans son entourage familial, Nicolas Thierry a progressivement construit son engagement autour de ces questions. Il a notamment travaillé avec des associations comme Générations Futures, des chercheurs et des personnalités engagées dans la défense de l’environnement pour sensibiliser l’opinion et obtenir une évolution de la législation française.

Une loi française devenue une référence internationale

L’action du député s’est concrétisée en février 2025 avec la promulgation d’une loi visant à protéger la population contre les risques liés aux PFAS. Ce texte prévoit l’interdiction progressive de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation de plusieurs catégories de produits contenant ces substances, notamment certains cosmétiques, textiles d’habillement et produits de fartage destinés aux skis. Des exceptions demeurent pour certains usages industriels ou considérés comme essentiels. La législation instaure également un mécanisme financier reposant sur le principe du pollueur-payeur, afin de faire contribuer les industriels responsables de rejets de PFAS aux efforts de lutte contre cette pollution. L’adoption du texte a nécessité plusieurs années de mobilisation et de négociations parlementaires. Dans une Assemblée nationale marquée par de fortes divisions politiques, Nicolas Thierry a réussi à fédérer des soutiens dépassant son propre camp, contribuant à faire de la lutte contre les polluants éternels un sujet de santé publique reconnu au niveau national.

La récompense remise par le prince William doit désormais permettre de prolonger cette mobilisation au-delà des frontières françaises. Nicolas Thierry a annoncé que l’intégralité du million de livres sterling serait reversée à l’association Générations Futures, chargée de soutenir les actions du réseau engagé contre les PFAS. Les fonds doivent notamment financer des campagnes de sensibilisation, des travaux scientifiques et des initiatives destinées à encourager d’autres pays à renforcer leur réglementation. Créé en 2020, le prix Earthshot distingue chaque année cinq projets environnementaux sélectionnés pour leur capacité à apporter des solutions concrètes aux grands défis écologiques. Pour son édition 2026, il a également récompensé des initiatives consacrées à la protection des océans, à la transition énergétique et à la préservation des ressources naturelles. Cette distinction constitue une reconnaissance du travail accompli par la coalition française, mais rappelle aussi que la lutte contre les PFAS reste loin d’être achevée. Entre la surveillance des contaminations, la dépollution des sites concernés et la recherche de solutions de remplacement, les défis demeurent considérables pour les pouvoirs publics, les entreprises et les associations.