La lutte internationale contre le réchauffement climatique fait face à des défis croissants à cause des tensions géopolitiques et des priorités économiques. Malgré des avancées notables dans les énergies renouvelables, comme au Royaume-Uni, la consommation de combustibles fossiles reste élevée. La réussite de la transition énergétique dépendra de l'engagement des gouvernements dans des politiques climatiques adaptées.

La lutte contre le réchauffement climatique traverse une période d’incertitude. Alors que les objectifs internationaux semblent de plus en plus difficiles à atteindre, les tensions géopolitiques et les contraintes économiques ralentissent les efforts des gouvernements. Pourtant, les progrès réalisés dans les énergies renouvelables montrent qu’une transformation du système énergétique reste possible.

Le consensus international autour de la lutte contre le changement climatique semble s’affaiblir. Andy Burnham, figure politique britannique, a estimé que l’accord qui prévalait autrefois sur les conclusions scientifiques et la nécessité d’agir avait désormais « disparu ». Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des divergences croissantes entre les États sur les politiques énergétiques, les investissements nécessaires et le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La transition écologique demeure un objectif affiché par de nombreux gouvernements, mais sa mise en œuvre se heurte à des priorités économiques et politiques parfois contradictoires.

Les perspectives climatiques restent préoccupantes. Selon les Nations unies, le monde risque fortement de ne pas respecter l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Ce seuil, inscrit dans les ambitions de l’accord de Paris, constitue un repère majeur pour les politiques climatiques internationales. Son dépassement accroîtrait les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux sécheresses, aux inondations et à la montée du niveau des mers. Les scientifiques soulignent toutefois que chaque fraction de degré de réchauffement évitée reste importante pour limiter les conséquences du changement climatique.

Le Royaume-Uni illustre les progrès de la transition énergétique

Malgré ce tableau inquiétant, plusieurs indicateurs témoignent d’une évolution profonde du secteur énergétique. Au Royaume-Uni, les énergies renouvelables représentaient seulement 2,8 % de l’approvisionnement électrique au début des années 2000. Leur progression a depuis été spectaculaire. Selon les données évoquées dans le débat britannique, leur part aurait atteint un niveau record de 56 % en septembre. Le charbon, longtemps au cœur du système électrique national, n’a pas été utilisé durant cette période. Cette évolution illustre la capacité d’un pays industrialisé à réduire progressivement sa dépendance à certaines énergies fossiles.

Le secteur automobile connaît également une transformation importante. Alors que les véhicules électriques étaient quasiment absents du marché britannique au tournant du siècle, ils représenteraient désormais environ un tiers des ventes de voitures neuves sur la période considérée. Cette progression s’explique notamment par les investissements des constructeurs, le développement des infrastructures de recharge et les politiques publiques encourageant l’électrification des transports. Elle montre que les changements technologiques peuvent s’accélérer lorsque les conditions économiques et réglementaires sont réunies.

Guerres et tensions économiques ralentissent les ambitions climatiques

Ces avancées ne suffisent cependant pas à garantir le respect des objectifs internationaux. Andy Burnham a notamment reconnu que les progrès réalisés au cours des cinq dernières années avaient été moins rapides qu’espéré. La consommation mondiale de pétrole, de gaz et de charbon demeure importante, tandis que les besoins énergétiques continuent d’augmenter dans de nombreuses régions. Pour limiter durablement le réchauffement, les pays devront réduire plus rapidement leurs émissions, tout en répondant à la demande croissante d’électricité et aux besoins de développement économique.

Les tensions géopolitiques compliquent également cette transition. Les conflits en Ukraine et en Iran ont contribué à accentuer les inquiétudes sur les approvisionnements énergétiques et les prix des combustibles. Face à la hausse des coûts, certains gouvernements consacrent davantage de ressources au soutien des ménages et des entreprises, réduisant leurs marges budgétaires pour financer de nouveaux investissements dans les énergies propres. La lutte contre le changement climatique se retrouve ainsi confrontée à un arbitrage délicat entre sécurité énergétique, pouvoir d’achat et objectifs environnementaux. Malgré l’affaiblissement du consensus politique international, les progrès technologiques et le développement des renouvelables montrent que la transition reste engagée. Son accélération dépendra désormais de la capacité des États à maintenir leurs investissements et à construire des politiques climatiques compatibles avec leurs contraintes économiques.