Intempéries dans le Sud-Est : 17 000 foyers plongés dans le noir, les inondations inquiètent

Les intempéries qui touchent le sud-est de la France provoquent d'importantes coupures d'électricité, affectant 17 000 foyers. Les fortes pluies, dépassant localement 200 mm, entraînent des risques d'inondations et de submersions, particulièrement dans le Gard. Les autorités mettent en garde contre l'aggravation des conditions météorologiques et encouragent à limiter les déplacements.

Les violentes intempéries qui frappent le sud-est de la France depuis lundi 19 octobre provoquent d’importantes perturbations. Selon un bilan rapporté par franceinfo, quelque 17 000 foyers sont privés d’électricité dans le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et la Haute-Corse. Les fortes précipitations, accompagnées d’orages et de puissantes rafales de vent, fragilisent les infrastructures électriques et compliquent les déplacements. Cet épisode méditerranéen, qui s’est intensifié dans la nuit de lundi à mardi, fait craindre de nouvelles inondations dans plusieurs secteurs déjà exposés à des cumuls de pluie exceptionnels.

La situation est particulièrement préoccupante dans le Gard, où les précipitations ont atteint par endroits 150 à 200 millimètres en une douzaine d’heures, notamment dans le sud du département. Dans l’Hérault, les relevés font état de 60 à 80 millimètres, avec des pointes dépassant localement les 100 millimètres. Ces quantités considérables, tombées sur une période particulièrement courte, favorisent les ruissellements et les montées rapides des cours d’eau. Les habitants des zones les plus vulnérables doivent composer avec les risques de submersion des routes, d’inondation des habitations et de coupures des réseaux essentiels.

Sept départements en vigilance orange face à des pluies qui se déplacent vers l’est

Météo-France a placé sept départements en vigilance orange ce mardi 20 octobre : l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, le Gard, l’Hérault, le Var et le Vaucluse. Après avoir principalement touché le Languedoc, les précipitations progressent vers la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse. Dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, les prévisionnistes anticipent des cumuls pouvant atteindre localement 100 à 150 millimètres en quelques heures. Des chutes de grêle, de fortes rafales et des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. Cette évolution météorologique fait redouter une extension des dégâts matériels et de nouvelles perturbations dans les transports et les réseaux de distribution d’électricité.

Au-delà des coupures de courant, cet épisode rappelle la vulnérabilité de certains territoires méditerranéens face aux précipitations extrêmes. L’intensité des pluies, davantage encore que leur durée, constitue un facteur aggravant pour les communes traversées par de petits cours d’eau susceptibles de déborder brutalement. Le rétablissement de l’électricité dépendra notamment de l’accessibilité des installations endommagées et de l’évolution des conditions météorologiques. Les autorités appellent les habitants à limiter leurs déplacements, à éviter les routes inondées et à respecter les consignes de sécurité. Alors que les intempéries doivent encore concerner plusieurs départements jusqu’à mercredi matin, la vigilance reste de mise sur l’ensemble du littoral méditerranéen.