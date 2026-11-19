À Antalya, la COP31 s'approche de sa clôture sans accord sur des enjeux cruciaux tels que les énergies fossiles et le financement climatique. Malgré des propositions en cours et des discussions tendues, les divergences entre les pays développés et en développement persistent, menaçant la portée des négociations et la réalisation d'objectifs communs.

À Antalya, en Turquie, la 31e conférence des Nations unies sur le climat entre dans sa dernière ligne droite sans accord sur plusieurs dossiers majeurs. Mercredi 18 novembre 2026, les ministres ont multiplié les discussions pour tenter de surmonter leurs désaccords sur les énergies fossiles, les financements climatiques et le rôle de la science. Un nouveau projet de décision finale est attendu jeudi, alors que les délégations doivent théoriquement parvenir à un compromis avant vendredi.

Les négociations de la COP31 se poursuivent dans un climat de fortes tensions diplomatiques. Au dixième jour de la conférence organisée à Antalya, les représentants de près de 200 pays peinent toujours à trouver un terrain d’entente sur les principaux engagements climatiques. Mercredi 18 novembre, les ministres ont participé à une réunion informelle baptisée « divan », un terme turc désignant un conseil, afin de confronter leurs positions et d’identifier les compromis possibles. Cette rencontre intervient après la publication, lundi, d’un premier projet de décision finale qui a suscité de nombreuses critiques. Préparé sous la responsabilité de l’Australie, chargée de présider les négociations aux côtés de la Turquie, le document comporte 18 pages et aborde des sujets aussi sensibles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique et l’aide financière aux pays les plus vulnérables. Sa longueur et les nombreuses options parfois contradictoires qu’il contient illustrent les difficultés rencontrées pour rapprocher les positions nationales.

À l’issue des discussions de mercredi, plusieurs responsables ont affiché leur volonté de poursuivre les efforts, sans annoncer de percée décisive. La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a évoqué des échanges marqués par une écoute mutuelle, tout en restant prudente sur la possibilité d’un déblocage rapide. Le ministre turc de l’Environnement, Murat Kurum, a de son côté assuré que des progrès significatifs avaient été réalisés. La présidence des négociations doit désormais présenter une nouvelle version du texte, attendue dans la nuit de mercredi à jeudi ou jeudi matin. L’objectif est de réduire le nombre de dispositions contestées et de concentrer les discussions sur les points susceptibles de recueillir un consensus. Cette étape sera déterminante pour éviter une prolongation des négociations au-delà de la clôture officiellement prévue vendredi 20 novembre. L’Union européenne appelle notamment à un document plus court et davantage ciblé sur les engagements prioritaires.

Énergies fossiles, financements et science au cœur des blocages

La sortie progressive des énergies fossiles demeure l’un des principaux sujets de désaccord. Plusieurs États souhaitent inscrire dans la décision finale des engagements plus précis pour réduire la dépendance mondiale au pétrole, au gaz et au charbon, principales sources d’émissions de dioxyde de carbone. Le Danemark, l’Irlande et le Portugal ont présenté leurs propres feuilles de route nationales pour accélérer cette transition. Mais d’autres pays restent réticents à l’adoption d’objectifs internationaux supplémentaires, notamment lorsqu’ils pourraient affecter leur développement économique ou leurs ressources énergétiques. Les petits États insulaires, particulièrement exposés à la montée des eaux et aux événements climatiques extrêmes, réclament des mesures concrètes. Maina Talia, ministre de l’Environnement de Tuvalu, a notamment insisté sur la nécessité de passer des déclarations d’intention à des actions collectives. Pour ces territoires, la réduction rapide des émissions représente un enjeu direct de protection des populations et des infrastructures.

La question des financements accentue également les divisions entre pays développés et pays en développement. Ces derniers demandent des garanties sur les ressources promises pour financer l’adaptation au changement climatique, notamment la construction d’infrastructures de protection, la gestion des sécheresses et la prévention des catastrophes naturelles. Le Kenya et l’Inde ont appelé les pays industrialisés à respecter leurs engagements et à accélérer le versement des fonds. Un autre différend porte sur le calendrier de publication des prochains rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). L’Union européenne, les pays les moins avancés et les petits États insulaires souhaitent disposer des nouvelles évaluations scientifiques dès 2028, avant le prochain bilan mondial des engagements climatiques. L’Arabie saoudite et l’Inde privilégient une publication en 2029. Ces désaccords illustrent les difficultés à concilier les impératifs scientifiques, les intérêts économiques et les responsabilités historiques des différents États. À deux jours de la clôture officielle, les ministres doivent désormais transformer leurs discussions en décisions communes, sous peine de conclure la COP31 sur un accord limité.