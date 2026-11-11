Malgré ses engagements européens, la Belgique est classée 38e sur 64 pays dans le Climate Change Performance Index lors de la COP31, signalant une performance climatique jugée « faible ». Les défis majeurs résident dans les secteurs des transports et des bâtiments, où des efforts accrus sont nécessaires pour réduire les émissions et accélérer la transition énergétique.

La Belgique peine à améliorer ses résultats dans la lutte contre le réchauffement climatique. À l’occasion de la COP31, plusieurs organisations environnementales classent le pays parmi ceux dont les performances climatiques sont jugées « faibles ». Malgré les engagements pris au niveau européen, les efforts réalisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition énergétique restent considérés comme insuffisants.

La Belgique se retrouve une nouvelle fois sous le regard critique des organisations environnementales. Dans le cadre de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, les résultats du Climate Change Performance Index, un classement international consacré aux politiques climatiques, mettent en évidence les difficultés du pays à accélérer sa transition. Cet indice, élaboré notamment par Germanwatch, le NewClimate Institute et le Climate Action Network, évalue les performances des États en matière d’émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables, de consommation énergétique et de politique climatique. La Belgique figure dans la catégorie des pays dont les résultats sont considérés comme « faibles ».

Ce constat intervient alors que le pays s’est engagé, dans le cadre de l’Union européenne, à participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. La Belgique doit toutefois composer avec une organisation institutionnelle particulière, dans laquelle les compétences environnementales et énergétiques sont réparties entre le gouvernement fédéral et les régions. Cette répartition impose une coordination entre plusieurs niveaux de pouvoir pour mettre en œuvre les politiques de réduction des émissions. Les organisations environnementales estiment que cette complexité peut ralentir certaines décisions, notamment dans les transports, le bâtiment et l’énergie.

Les transports et les bâtiments au cœur des difficultés

Les émissions liées aux transports constituent l’un des principaux défis de la Belgique. La circulation automobile occupe une place importante dans les déplacements quotidiens, notamment autour de Bruxelles et des grandes villes du pays. Malgré le développement des véhicules électriques et les investissements dans les transports publics, la dépendance à la voiture reste élevée. Les associations environnementales réclament une accélération des politiques destinées à réduire les émissions du secteur, notamment grâce à l’amélioration de l’offre ferroviaire, au développement des mobilités alternatives et à une meilleure organisation des déplacements domicile-travail.

Le secteur du bâtiment représente également un enjeu important. Une partie du parc immobilier belge demeure ancienne et nécessite des travaux de rénovation énergétique pour réduire la consommation de chauffage. Les autorités régionales ont mis en place différents dispositifs d’aide et des obligations de rénovation, mais leur application soulève des difficultés financières pour certains ménages. Les investissements nécessaires peuvent être importants, particulièrement pour les propriétaires disposant de revenus modestes. Les organisations environnementales considèrent que la rénovation des logements doit s’accompagner d’un soutien public suffisant pour éviter que les objectifs climatiques ne se traduisent par une charge excessive pour les particuliers.

La Belgique recule à la 38e place du classement international

Pour la Belgique, la publication de ce classement relance le débat sur l’efficacité des politiques environnementales et la coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Les organisations à l’origine de l’indice appellent à renforcer les investissements dans les énergies renouvelables et à accélérer la réduction des émissions. Le recul d’une place ne signifie toutefois pas, à lui seul, que les émissions belges ont augmenté : il peut également refléter l’évolution des performances des autres pays. À l’occasion de la COP31, cette nouvelle évaluation rappelle surtout que la Belgique reste confrontée à d’importants défis pour atteindre ses engagements climatiques européens et internationaux. <Cite refs={[« turn815652search1″, »turn815652search6 »]}/>