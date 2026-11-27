Pour la première fois, la température mondiale dépasse les 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels pendant sept jours consécutifs, avec un pic à 2,25 °C. Ce phénomène, amplifié par El Niño et lié aux émissions de gaz à effet de serre, illustre une intensification préoccupante du réchauffement climatique, malgré l'absence de franchissement durable du seuil de l'accord de Paris.

Pour la première fois depuis le début des relevés, la température moyenne mondiale a dépassé de plus de 2 °C les niveaux préindustriels pendant sept jours consécutifs. Ce franchissement temporaire constitue un nouveau signal préoccupant de l’évolution du climat mondial, sans pour autant signifier que le seuil de l’accord de Paris a été durablement dépassé.

Entre le 18 et le 24 novembre 2026, la température moyenne quotidienne à la surface du globe est restée supérieure de plus de 2 °C à celle de la période préindustrielle, comprise entre 1850 et 1900, selon les données de l’observatoire européen Copernicus. Au total, dix journées du mois de novembre ont atteint ou dépassé ce seuil. Le lundi 23 novembre, l’écart a même culminé à 2,25 °C, établissant un nouveau record et dépassant celui du 17 novembre 2023, qui s’élevait à 2,05 °C.

Les climatologues précisent toutefois qu’il ne s’agit pas de la journée la plus chaude jamais enregistrée en valeur absolue, mais du plus important écart constaté par rapport aux références préindustrielles pour cette période de l’année. Les températures mondiales atteignent généralement leur maximum durant les mois de juillet et d’août. La répétition de ces anomalies thermiques témoigne néanmoins d’une évolution particulièrement marquée du climat terrestre, accentuée depuis plusieurs mois par le phénomène El Niño.

L’année 2026 pourrait être la deuxième plus chaude jamais enregistrée

Le réchauffement observé résulte de la combinaison de deux phénomènes : l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, principalement liée aux activités humaines, et un puissant épisode El Niño. Ce phénomène climatique naturel, caractérisé par une augmentation de la température des eaux du Pacifique équatorial, contribue temporairement à accentuer les températures mondiales. Selon l’Organisation météorologique mondiale, les douze dernières années ont été les plus chaudes depuis le début des relevés.

Copernicus estime désormais très probable que 2026 devienne la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, derrière 2024. Si le dépassement ponctuel des 2 °C ne constitue pas en lui-même un franchissement durable des limites fixées par l’accord de Paris, il illustre l’intensification du réchauffement climatique. Ces nouvelles données sont publiées quelques jours après la clôture de la COP31 à Antalya, en Turquie, au cours de laquelle les États n’ont pas réussi à s’accorder sur une référence explicite à la sortie des énergies fossiles.

Sources citées dans l’article Copernicus · Organisation météorologique mondiale