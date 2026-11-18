La question de l'accès à l'eau devient un enjeu géopolitique majeur face aux sécheresses croissantes et à la croissance démographique. Les tensions déjà visibles entre pays autour des grands fleuves, comme le Nil ou l'Indus, soulignent l'importance stratégique de cette ressource. L'avenir dépendra de la capacité des États à gérer son partage.

Pendant des décennies, les grandes puissances se sont affrontées pour le pétrole, les territoires et les ressources énergétiques. Mais une autre ressource, bien plus indispensable à la survie humaine, pourrait devenir l’un des principaux enjeux géopolitiques du XXIe siècle : l’eau. Entre sécheresses, croissance démographique et rivalités autour des grands fleuves, les tensions se multiplient. Et si les conflits de demain ne se jouaient plus seulement autour des frontières, mais aussi autour de l’accès à l’eau potable ?

L’eau a longtemps été considérée comme une ressource naturelle abondante, disponible presque partout et indispensable au développement des civilisations. Pourtant, cette perception ne correspond plus à la réalité de nombreuses régions du monde. Selon les estimations des Nations unies, environ 2,2 milliards de personnes ne disposent toujours pas d’un accès à une eau potable gérée en toute sécurité. Dans certaines régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, les populations doivent déjà composer avec des pénuries régulières, des infrastructures insuffisantes et une concurrence croissante entre les besoins agricoles, industriels et domestiques. Le changement climatique aggrave ces difficultés en modifiant les régimes de précipitations, en accentuant certaines sécheresses et en fragilisant les réserves d’eau douce. À mesure que la population mondiale augmente et que les besoins alimentaires progressent, la question de l’accès à l’eau dépasse désormais les enjeux environnementaux pour devenir un sujet de sécurité nationale.

Les premières tensions géopolitiques liées à cette ressource sont déjà visibles. En Afrique de l’Est, la construction du Grand barrage de la Renaissance par l’Éthiopie sur le Nil Bleu a provoqué de profondes divergences avec l’Égypte et le Soudan. Pour Addis-Abeba, cet ouvrage représente un levier essentiel de développement économique et de production électrique. Pour Le Caire, qui dépend largement des eaux du Nil, les modalités de remplissage et d’exploitation du barrage soulèvent des inquiétudes concernant son approvisionnement. En Asie, les relations entre l’Inde et le Pakistan restent également sensibles autour du partage des eaux du bassin de l’Indus. Au Moyen-Orient, la gestion du Tigre et de l’Euphrate constitue depuis longtemps un sujet de désaccord entre la Turquie, la Syrie et l’Irak. Ces situations montrent que l’eau peut devenir un instrument de pression diplomatique et un facteur aggravant de rivalités anciennes. Elles ne signifient pas nécessairement qu’une guerre est inévitable, mais elles démontrent combien le contrôle des ressources hydriques peut influencer les rapports de force entre États.

Une ressource vitale qui pourrait redessiner les rapports de puissance

Contrairement au pétrole, dont la consommation peut progressivement être remplacée par d’autres sources d’énergie, l’eau ne possède aucun substitut pour les besoins fondamentaux de l’être humain. Elle est indispensable à l’agriculture, à l’élevage, à l’industrie, à la production d’électricité et à la santé publique. Un pays confronté à une pénurie durable risque non seulement de subir une crise sanitaire, mais également de voir sa production alimentaire diminuer, ses prix augmenter et certaines populations quitter leur territoire. Cette vulnérabilité pourrait accentuer les tensions sociales et politiques, particulièrement dans les régions déjà fragilisées par la pauvreté ou les conflits armés. Dans un monde où plusieurs États partagent les mêmes bassins fluviaux, la construction d’un barrage, le détournement d’un cours d’eau ou une modification importante des prélèvements peuvent avoir des conséquences directes sur les pays situés en aval. La maîtrise de l’eau pourrait ainsi devenir un élément de puissance stratégique, au même titre que l’énergie, les matières premières ou les infrastructures de transport.

Faut-il pour autant imaginer une troisième guerre mondiale déclenchée par une pénurie d’eau ? Une telle perspective demeure hypothétique. Les conflits contemporains résultent généralement d’une combinaison de facteurs politiques, territoriaux, économiques et sécuritaires, plutôt que d’une seule ressource. L’histoire montre également que le partage de l’eau peut favoriser la coopération : de nombreux pays ont conclu des accords pour organiser la gestion de fleuves et de nappes souterraines communs. Mais ces mécanismes seront soumis à des pressions croissantes au cours des prochaines décennies. Les États devront investir dans la modernisation des réseaux, la réduction des fuites, le recyclage des eaux usées, la protection des nappes phréatiques et, lorsque les conditions le permettent, le dessalement de l’eau de mer. La question n’est donc pas seulement de savoir si l’eau pourrait provoquer les guerres de demain. Elle est surtout de déterminer si les gouvernements seront capables d’organiser son partage avant que les pénuries ne deviennent des crises politiques majeures. Car dans un monde où les ressources sont inégalement réparties, l’eau pourrait bien devenir l’un des enjeux les plus décisifs de la paix internationale.