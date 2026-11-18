Abbas Noyan, ancien ambassadeur afghan en Suède, fait face à une expulsion après le rejet de sa demande d'asile, en raison de son opposition aux talibans. Sa situation suscite des soutiens au sein de la diaspora afghane, tandis que des questions administratives compliquent son départ potentiel vers les États-Unis, où il n'a pas résidé depuis 2015.

Ancien ambassadeur d’Afghanistan en Suède, Abbas Noyan se retrouve aujourd’hui menacé d’expulsion par le pays dans lequel il a exercé ses fonctions diplomatiques pendant plusieurs années. Opposé au régime taliban, le diplomate de 77 ans a vu sa demande d’asile rejetée en juillet 2026, puis son recours écarté début novembre. Les autorités suédoises envisagent son départ vers les États-Unis, où sa situation administrative demeure incertaine.

Abbas Noyan a longtemps représenté l’Afghanistan à Stockholm. Nommé ambassadeur en novembre 2019, cet ancien député afghan avait poursuivi sa mission après le retour des talibans au pouvoir en août 2021. Contrairement aux nouvelles autorités de Kaboul, il défendait les institutions de l’ancienne République afghane et continuait de soutenir les droits humains, notamment ceux des femmes. Son accréditation diplomatique avait été prolongée par la Suède en 2022, lui permettant de conserver ses fonctions pendant deux années supplémentaires. Mais à l’automne 2024, les autorités suédoises l’ont informé que son titre de séjour prendrait fin. Le diplomate a alors déposé une demande d’asile en décembre 2024, estimant qu’un retour en Afghanistan pourrait mettre sa vie en danger en raison de son opposition publique aux talibans.

La procédure n’a cependant pas abouti favorablement. En juillet 2026, les services suédois de l’immigration ont rejeté sa demande et lui ont demandé de quitter le territoire pour les États-Unis, où il avait vécu au début des années 2000. Abbas Noyan affirme ne plus s’être rendu dans ce pays depuis 2015 et ignore si son ancien statut de résident y est toujours valable. Son recours a été rejeté début novembre, même si une démarche devant la plus haute juridiction suédoise compétente en matière migratoire reste envisageable. Le diplomate souligne également une difficulté administrative : pour vérifier sa situation auprès des autorités américaines, il lui faudrait présenter son passeport, actuellement conservé par les services suédois de l’immigration. Cette situation complique les démarches nécessaires à une éventuelle régularisation.

Une affaire qui mobilise la diaspora afghane

Le cas d’Abbas Noyan suscite des réactions au sein de la communauté afghane installée en Suède. Le 15 novembre, une quarantaine de personnalités afghano-suédoises ont publié une tribune appelant les autorités à lui accorder une protection. Les signataires soulignent son opposition constante au régime taliban et craignent qu’une expulsion soit interprétée comme un signal défavorable aux défenseurs de la démocratie afghane. L’ancien ambassadeur appartient également à la minorité hazara, historiquement victime de persécutions en Afghanistan. Il fait valoir ses liens familiaux et personnels avec la Suède, où vivent son épouse et plusieurs de ses enfants. Ces éléments sont au cœur des arguments présentés pour demander le réexamen de sa situation.

L’affaire intervient dans un contexte de durcissement de la politique migratoire suédoise. Les autorités cherchent à renforcer le contrôle des conditions de séjour et des procédures d’asile, tout en restant soumises aux obligations internationales relatives à la protection des personnes menacées de persécution. Le dossier d’Abbas Noyan présente une particularité : il ne s’agit pas d’un demandeur d’asile arrivé récemment, mais d’un ancien représentant diplomatique reconnu pendant plusieurs années par le pays qui envisage désormais son éloignement. La destination américaine envisagée soulève par ailleurs des interrogations distinctes de celles liées à un éventuel retour en Afghanistan. Pour le diplomate, l’enjeu immédiat consiste à obtenir une solution juridique lui permettant de demeurer en sécurité et de conserver des liens avec sa famille. Son parcours met en lumière les difficultés rencontrées par certains anciens représentants de l’État afghan depuis la prise de pouvoir des talibans.