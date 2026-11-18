Une frappe ukrainienne a causé l'effondrement d'une section du pont de Crimée, interrompant la liaison routière entre la Russie et la péninsule. Cette opération, complexe et minutieusement préparée, pourrait gravement perturber les approvisionnements russes en Crimée. En retour, des frappes russes ont visé Kiev, entraînant des dommages aux infrastructures.

Une frappe ukrainienne d’envergure a provoqué l’effondrement d’une section du pont de Crimée dans la nuit du lundi au mardi, coupant la liaison routière directe entre la Russie et la péninsule annexée. Le président Zelensky a qualifié l’opération d’« inédite ».

Une section du pont de Crimée, l’ouvrage reliant la Russie au territoire ukrainien occupé depuis 2014, s’est effondrée dans les eaux du détroit de Kertch à la suite d’une attaque ukrainienne menée dans la nuit de lundi à mardi. Des images diffusées par les autorités ukrainiennes montrent un large arc de soutènement et une portion de chaussée submergés, témoignant de dégâts nettement plus importants que lors des précédentes frappes sur cet ouvrage.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit une opération en sept étapes, préparée sur plusieurs semaines, au cours de laquelle les forces armées et les services de sécurité ont « progressivement détruit les systèmes de défense aérienne, les radars, les équipements de guerre électronique et d’autres cibles désignées sur le chemin de l’objectif final ». Des drones de plusieurs types, ainsi que les missiles de croisière ukrainiens Flamingo et Neptune, ont été engagés lors de ce qu’il a qualifié de « phase décisive ».

La voie ferrée parallèle au pont a également été visée par une vague de drones, bien que son arc porteur soit resté debout selon les premières observations. Le ministère russe des Transports a indiqué qu’une partie du trafic ferroviaire avait repris. En revanche, l’armée ukrainienne a confirmé que la chaussée routière est « hors service », aucun véhicule ne pouvant plus la franchir.

Le Kremlin a indiqué que Vladimir Poutine avait été informé de l’attaque. Son porte-parole Dmitri Peskov a assuré que le pont serait « restauré et sera encore meilleur qu’avant », sans exclure un lien entre la frappe et la visite du président russe en Chine, où il doit rencontrer Donald Trump et Xi Jinping à Shenzhen jeudi.

Inauguré en mai 2018 par Poutine lui-même au volant d’un camion, ce pont de 3,6 milliards de dollars a été construit par Arkadi Rotenberg, un proche oligarque du Kremlin. Il constitue depuis lors un symbole fort de l’annexion de la Crimée aux yeux des deux belligérants. En Ukraine, sa destruction partielle a suscité des réactions de soulagement. « Nous buvons du champagne ! », a confié à la presse un ingénieur de Kiev, estimant que l’attaque allait « porter un coup très sévère au moral des Russes ».

Sur le plan militaire, les conséquences pourraient s’avérer durables. La rupture de la liaison routière directe aggrave les difficultés d’approvisionnement de la péninsule, déjà fragilisées par les frappes ukrainiennes répétées sur les axes de transport traversant les régions occupées de Zaporijjia et de Kherson. Un bac traverse certes le détroit de Kertch, mais sa capacité est limitée et il reste exposé aux attaques. La voie maritime est elle aussi risquée, les drones navals et aériens ukrainiens opérant activement dans la zone. Les débris de l’arc effondré pourraient par ailleurs obstruer le chenal de navigation, compliquant l’accès aux ports russes de la mer d’Azov, dont Marioupol et Berdiansk.

La nuit a également été marquée par des frappes russes sur Kiev. Le maire Vitali Klitschko a fait état de dommages à des infrastructures critiques, avec des perturbations du chauffage et de l’alimentation en eau. Quatre missiles balistiques ont ciblé le pont Pivdennyi (Sud) et trois autres le pont Pivnichnyi (Nord), enjambant le Dniepr. La circulation y a partiellement repris dans la matinée. Des services de métro en surface ont également été endommagés. Dans la région de Tcherkassy, au centre du pays, trois personnes ont été blessées dans une frappe de missile russe.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs annoncé avoir abattu 2 256 drones ukrainiens, un record depuis le début du conflit, pour la deuxième journée consécutive. Le Comité d’enquête russe a ouvert une procédure pour « terrorisme » à la suite des attaques contre le pont.