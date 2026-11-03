Lundi, des frappes aériennes russes ont détruit un centre d'aide humanitaire à Komyshuvakha, tuant au moins 26 personnes et en blessant cinq autres. Le président Zelensky dénonce une attaque ciblée contre les civils et souligne son impact sur les espoirs de paix, tandis que la recherche de victimes se poursuit malgré les dangers.

Des frappes aériennes russes ont détruit lundi un centre de distribution d’aide humanitaire dans le village de Komyshuvakha, dans la région de Zaporijjia, faisant au moins 26 morts. Le président Zelensky a dénoncé une attaque « absolument horrible » et un signal délibéré contre toute perspective de paix.

Le bilan est lourd et pourrait encore s’alourdir. Au moins neuf bombes aériennes de 3 000 kilogrammes ont frappé lundi le village de Komyshuvakha, dans le sud de l’Ukraine, tuant 26 personnes selon le dernier décompte communiqué par le président Volodymyr Zelensky dans son allocution du soir. Cinq blessés ont été recensés, et 27 personnes étaient initialement portées disparues, selon le chef de la région de Zaporijjia, Mykhaïlo Semikin.

L’attaque a visé un centre de distribution d’aide humanitaire installé dans l’école locale du village. Zelensky a précisé que les bombes russes avaient d’abord touché le bâtiment scolaire, avant qu’une seconde frappe ne s’abatte sur le lieu où des habitants s’étaient réfugiés. Des équipes de secours fouillent les décombres, mais leurs opérations ont été interrompues à plusieurs reprises en raison d’attaques de drones russes dans le secteur, a indiqué Semikin, qui a qualifié l’événement de « terrible tragédie » pour le village.

Le service national des situations d’urgence ukrainien avait dans un premier temps confirmé 24 morts, dont deux secouristes et quatre policiers. Le président Zelensky a ensuite porté ce chiffre à 26 dans son adresse vidéo nocturne, accompagnée d’images montrant un immense cratère creusé par les explosions.

Zelensky a insisté sur le fait que les forces russes ne pouvaient ignorer la vocation humanitaire du site : « Les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir que les habitants restés à Komyshuvakha y recevaient de l’aide humanitaire chaque lundi », a-t-il déclaré. Pour lui, cette attaque constitue « une nouvelle preuve que la Russie ne veut aucune désescalade ».

Le président ukrainien a également replacé cette frappe dans un contexte diplomatique récent. Après une opération conjointe russo-ukrainienne d’évacuation de civils depuis la ville d’Oleshky, occupée par la Russie, lors d’un cessez-le-feu temporaire négocié par la Première dame américaine Melania Trump, il avait perçu « un moment où les prochaines étapes auraient pu montrer que la paix est possible ». « Avec de tels massacres, la Russie envoie le signal exactement inverse », a-t-il conclu.

L’armée russe n’a formulé aucun commentaire public sur cette attaque. Un jour de deuil a été décrété pour mardi dans l’ensemble de la région de Zaporijjia. Des craintes persistent quant à la découverte de nouvelles victimes sous les décombres.