Budget de l'Éducation nationale : Bercy révèle que 32 % des crédits sont liés aux retraites des fonctionnaires

Près de 32 % du budget du ministère de l'Éducation nationale, soit environ 28,5 milliards d'euros, est consacré aux retraites des fonctionnaires, selon une annexe budgétaire de Bercy. Ces chiffres relancent le débat sur le poids des pensions dans les dépenses publiques et l'impact sur les budgets des services publics.

Près d’un tiers des crédits du ministère de l’Éducation nationale seraient liés au financement des retraites des fonctionnaires. Selon une annexe budgétaire rendue publique par le ministère des Comptes publics et analysée vendredi 16 octobre par Public Sénat, les contributions aux pensions représentent 32 % des crédits de l’Éducation nationale, soit environ 28,5 milliards d’euros. Une proportion qui atteint également 30 % au ministère de l’Intérieur. Ces chiffres relancent le débat sur le poids des pensions dans les dépenses publiques et sur les moyens réellement consacrés aux services publics.

Le document publié par Bercy détaille, ministère par ministère, les sommes consacrées au financement des retraites des agents publics. L’objectif affiché est de mieux faire apparaître le coût complet de l’emploi public, dont les rémunérations directes ne constituent qu’une partie. Les contributions au régime de retraite des fonctionnaires représentent en effet un poste important dans les budgets des administrations.

28,5 milliards d’euros pour les pensions dans l’Éducation nationale

Pour le ministère de l’Éducation nationale, le montant atteint environ 28,5 milliards d’euros, soit 32 % des crédits selon le périmètre retenu par Bercy. Le ministère de l’Intérieur affiche pour sa part une proportion de 30 %, reflétant également l’importance de ses effectifs et des engagements liés aux pensions.

L’entourage du ministre des Comptes publics David Amiel souhaite mettre en évidence le poids de ces dépenses dans les budgets ministériels. Selon cette analyse, l’augmentation des contributions aux retraites réduit les marges disponibles pour financer d’autres priorités, notamment les équipements, les investissements et certains recrutements.

Mais ces chiffres doivent être interprétés avec précaution. Les montants présentés comprennent des cotisations liées à l’emploi des agents publics, dont les contributions patronales et salariales selon le calcul utilisé. Ils ne correspondent donc pas à une enveloppe qui pourrait être librement réaffectée à d’autres dépenses.

Autrement dit, les 28,5 milliards d’euros consacrés au financement des pensions ne constituent pas une réserve budgétaire immédiatement mobilisable pour recruter davantage d’enseignants ou rénover les établissements. Ils font partie du coût global de la fonction publique et répondent à des obligations de financement des retraites.