POLITIQUE

Budget 2027 : le RN réclame une séance exceptionnelle le samedi, les socialistes raillent ses députés

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Budget 2027 : le RN réclame une séance exceptionnelle le samedi, les socialistes raillent ses députés
Budget 2027 : le RN réclame une séance exceptionnelle le samedi, les socialistes raillent ses députés

Le calendrier de l’examen du budget 2027 a donné lieu à une séquence inhabituelle vendredi 16 octobre à l’Assemblée nationale. Le député Rassemblement national Emeric Salmon a demandé au gouvernement de convoquer les parlementaires dès samedi pour accélérer les débats, alors que plus de 3 000 amendements restent à examiner avant le vote prévu mardi. Une proposition qui a provoqué plusieurs réactions ironiques, notamment sur les bancs socialistes, tandis que le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, a plaisanté sur les heures supplémentaires défiscalisées.

L’examen du projet de loi de finances pour 2027 s’annonce particulièrement chargé. Entre les propositions gouvernementales et les milliers d’amendements déposés par les différents groupes, les députés disposent d’un calendrier contraint pour débattre des mesures fiscales et budgétaires avant les prochaines étapes parlementaires.

Philippe Juvin ironise sur les heures supplémentaires

Face à cette accumulation de textes, Emeric Salmon a proposé d’ajouter une séance de travail samedi 17 octobre. Le député RN considère que les parlementaires doivent disposer de suffisamment de temps pour examiner les amendements et éviter que certaines dispositions importantes soient écartées faute de débat.

Cette demande a suscité des réactions dans l’hémicycle. Philippe Juvin, rapporteur général du budget et député LR, a notamment plaisanté sur le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, faisant référence à l’idée de faire travailler davantage les députés pendant le week-end.

Plusieurs parlementaires socialistes ont également ironisé sur la proposition du Rassemblement national, évoquant les éventuelles absences de députés du groupe lors d’une séance supplémentaire. Ces échanges ont donné lieu à une séquence plus légère que les confrontations habituelles sur la fiscalité, sans faire disparaître les désaccords sur le fond du budget.

La question du temps parlementaire reste néanmoins importante. L’Assemblée doit examiner de nombreuses propositions concernant les impôts, les entreprises, les ménages et les collectivités, tandis que le gouvernement cherche à maintenir sa trajectoire de réduction du déficit.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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