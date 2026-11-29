Depuis Berlin, Mélenchon promet de ne pas suivre les États-Unis dans une guerre contre la Chine

Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence à Berlin, annonce son intention de nouer des relations diplomatiques avec la Chine s'il est élu président. Il refuse de soutenir une éventuelle guerre menée par les États-Unis contre Pékin, affirmant la nécessité d'un partenariat international et réitérant le principe d'une seule Chine.

Jean-Luc Mélenchon précise ses intentions diplomatiques. Lors d’une conférence à Berlin vendredi 27 novembre, le candidat de La France insoumise a annoncé vouloir ouvrir rapidement des discussions avec Pékin s’il était élu président. Il a également exclu une participation française à une éventuelle guerre américaine contre la Chine.

Le dirigeant insoumis s’exprimait devant plus d’un millier de personnes, à l’occasion de la publication en allemand de son livre Faites mieux. Il a défendu la recherche de partenaires internationaux et refusé de considérer la Chine comme un adversaire imposé.

« Nous n’aiderons pas les Américains à faire la guerre aux Chinois », a-t-il déclaré, présentant cette position comme un choix de réalisme face à un conflit qu’il estime impossible à gagner.

Le principe d’une seule Chine réaffirmé

Jean-Luc Mélenchon a également déclaré que « la Chine est une », sur fond de tensions autour de Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté et qui bénéficie du soutien des États-Unis.

Cette intervention prolonge sa défense du non-alignement et d’un partenariat privilégié avec Pékin. Elle expose la politique qu’il entendrait conduire depuis l’Élysée, sans annoncer de discussions déjà engagées au nom de la France.