Jean-Luc Mélenchon précise ses intentions diplomatiques. Lors d’une conférence à Berlin vendredi 27 novembre, le candidat de La France insoumise a annoncé vouloir ouvrir rapidement des discussions avec Pékin s’il était élu président. Il a également exclu une participation française à une éventuelle guerre américaine contre la Chine.
Le dirigeant insoumis s’exprimait devant plus d’un millier de personnes, à l’occasion de la publication en allemand de son livre Faites mieux. Il a défendu la recherche de partenaires internationaux et refusé de considérer la Chine comme un adversaire imposé.
« Nous n’aiderons pas les Américains à faire la guerre aux Chinois », a-t-il déclaré, présentant cette position comme un choix de réalisme face à un conflit qu’il estime impossible à gagner.
Le principe d’une seule Chine réaffirmé
Jean-Luc Mélenchon a également déclaré que « la Chine est une », sur fond de tensions autour de Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté et qui bénéficie du soutien des États-Unis.
Cette intervention prolonge sa défense du non-alignement et d’un partenariat privilégié avec Pékin. Elle expose la politique qu’il entendrait conduire depuis l’Élysée, sans annoncer de discussions déjà engagées au nom de la France.