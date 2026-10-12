Ukraine, Arabie saoudite, Trump : Mélenchon défend le non-alignement et défie la diplomatie française

Jean-Luc Mélenchon, lors de son meeting à Clermont-Ferrand, présente sa vision d'une politique étrangère française non-alignée, critiquant l'engagement militaire en Ukraine et en Arabie saoudite. Il prône une diplomatie axée sur l'indépendance nationale, le dialogue avec toutes les puissances et le respect du droit international, se distanciant de la politique de Donald Trump.

Jean-Luc Mélenchon a profité de son meeting de Clermont-Ferrand, ce dimanche 11 octobre, pour développer sa vision de la politique étrangère française. Devant environ 10 000 personnes selon les chiffres annoncés par son mouvement, le candidat de La France insoumise à la présidentielle de 2027 a défendu une stratégie de « non-alignement », critiquant la politique internationale de Donald Trump et appelant la France à ne pas s’engager dans une situation de cobelligérance, notamment en Ukraine et en Arabie saoudite.

Le dirigeant insoumis entend faire de l’indépendance diplomatique française l’un des axes de sa campagne présidentielle. Selon lui, Paris ne doit pas être entraîné dans des conflits par les décisions de ses alliés, notamment des États-Unis. Il plaide pour une politique étrangère permettant à la France de définir librement ses engagements internationaux, sans s’aligner systématiquement sur les orientations de Washington.

« Nous sommes les partisans du non-alignement »

Jean-Luc Mélenchon a notamment évoqué les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, appelant à privilégier les solutions diplomatiques plutôt qu’une escalade militaire. Il défend le principe d’une France capable de dialoguer avec différentes puissances, tout en refusant de participer directement à des affrontements qui pourraient élargir les conflits existants.

Cette position se distingue de la ligne suivie par le gouvernement français, qui maintient son soutien militaire et diplomatique à l’Ukraine face à la Russie et poursuit sa coopération stratégique avec plusieurs partenaires occidentaux et moyen-orientaux. Mélenchon considère, pour sa part, que le non-alignement constitue une condition essentielle de l’autonomie stratégique du pays.

Le candidat insoumis s’en est également pris à Donald Trump, dont il critique la politique étrangère et les interventions dans les crises internationales. Il entend opposer à cette approche une diplomatie française davantage fondée sur l’indépendance nationale, les négociations et le respect du droit international.