Raphaël Glucksmann enfariné en pleine rue après sa victoire à la primaire de gauche : son agresseur prend la fuite

Raphaël Glucksmann, fraîchement élu à la primaire de la gauche sociale-démocrate, est attaqué par un individu qui lui jette de la farine en pleine rue à Paris. Bien qu’aucune plainte ne soit déposée, cette agression soulève des réactions politiques, y compris le soutien improbable de Jordan Bardella. Ce fait divers ternit une soirée de victoire prometteuse.

La soirée de victoire de Raphaël Glucksmann s’est terminée par une agression en pleine rue, dimanche à Paris. Quelques heures après avoir remporté la primaire de la gauche sociale-démocrate avec plus de 66% des suffrages, le député européen a été aspergé de farine par un individu alors qu’il s’apprêtait à monter dans un taxi. La scène, filmée par plusieurs caméras, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Un individu lui vide un paquet de farine sur la tête avant de s’enfuir

Les faits se déroulent dimanche soir devant La Cantine de Belleville, un établissement du XXe arrondissement de Paris où Raphaël Glucksmann a réuni ses militants et ses proches pour célébrer sa victoire à la primaire. Après avoir prononcé son discours devant ses soutiens, le président de Place publique quitte les lieux pour rejoindre un taxi stationné à proximité.

Alors qu’il s’approche du véhicule, un individu arrive derrière lui et lui déverse une importante quantité de farine sur la tête. Le député européen et une personne qui l’accompagne se retrouvent recouverts de poudre blanche. L’auteur de l’agression prend immédiatement la fuite en courant, tandis que Raphaël Glucksmann monte dans le taxi sans chercher à poursuivre son agresseur.

Plusieurs journalistes présents sur place filment la scène. Les images montrent la rapidité de l’attaque et la surprise des personnes entourant le candidat. Dans l’une des vidéos, un accompagnateur demande au chauffeur de démarrer immédiatement.

À ce stade, l’identité de l’auteur et ses motivations exactes ne sont pas établies publiquement. Aucune interpellation ni éventuelle plainte n’a été confirmée dans les premières informations disponibles.

Jordan Bardella condamne l’agression et apporte son soutien à Glucksmann

L’agression provoque rapidement des réactions politiques, notamment celle de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national, pourtant adversaire de Raphaël Glucksmann, condamne publiquement les faits et lui apporte son soutien sur X.

« Comme dans l’ensemble de la société française, la violence n’a pas sa place en politique. Il n’y a pas de petite agression, pas d’atteinte physique qui soit dérisoire. »

Jordan Bardella dénonce également « une violence inacceptable ». Cette réaction intervient moins d’un an après qu’il a lui-même été victime d’un enfarinage, en novembre 2025, lors d’un déplacement à Vesoul, en Haute-Saône.

Les jets de farine contre les personnalités politiques ne constituent pas un phénomène nouveau en France. François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon ont notamment été visés par des actions similaires. Ces gestes sont généralement destinés à humilier publiquement leurs cibles et à obtenir une forte visibilité médiatique, mais les motivations de l’auteur de l’agression contre Raphaël Glucksmann restent inconnues.

Une victoire écrasante avec plus de 66% des voix

Quelques heures avant son agression, Raphaël Glucksmann vient de remporter la primaire de la gauche sociale-démocrate dès le premier tour. Le scrutin mobilise 120 787 votants, pour 134 456 inscrits, et lui permet de s’imposer largement face à ses concurrents.

Le député européen devient ainsi le candidat désigné par cette primaire pour l’élection présidentielle de 2027. Son succès lui permet de renforcer sa position au sein de la gauche non mélenchoniste, alors que les divergences entre les différentes formations politiques restent importantes.

Dans son discours de victoire, Raphaël Glucksmann affirme notamment que « l’hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche française a pris fin ». Il revendique également une rupture avec le macronisme et entend construire une candidature capable de faire barrage au Rassemblement national.

Le président de Place publique maintient son refus d’une alliance avec La France insoumise. Il doit désormais tenter de rassembler les différentes composantes de la gauche sociale-démocrate autour de sa candidature, dans la perspective de la présidentielle.

La soirée du 11 octobre devait marquer le lancement de sa campagne après une victoire électorale confortable. Elle restera également marquée par les images de son enfarinage, quelques minutes seulement après les célébrations de ses partisans.

🔴 Raphaël Glucksmann victime d'un jet de farine dans le 20e arrondissement de Paris, quelques heures après sa victoire lors de la primaire de la gauche.#canal16 #franceinfo pic.twitter.com/EERUjSh43y — franceinfo (@franceinfo) October 11, 2026