Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann remporte largement la primaire à gauche dès le premier tour

Raphaël Glucksmann remporte la primaire de la gauche sociale-démocrate avec 66,13 % des voix, s'imposant largement devant Olivier Faure. Bien que sa victoire soit significative, elle souligne les divisions persistantes au sein de la gauche, entre tensions avec La France insoumise et la nécessité de rassembler ses concurrents pour la présidentielle de 2027.

Raphaël Glucksmann a remporté ce dimanche 11 octobre la primaire de la gauche sociale-démocrate dès le premier tour, avec 66,13 % des suffrages. Le président de Place publique s’impose très largement devant Olivier Faure, qui ne recueille que 14,46 % des voix, et devient officiellement le candidat de la gauche non-mélenchoniste à l’élection présidentielle de 2027. Une victoire majeure pour l’eurodéputé, qui doit désormais réussir à rassembler une famille politique profondément divisée sur ses rapports avec La France insoumise.

Avec 79 613 voix, Raphaël Glucksmann réalise une performance qui dépasse la simple victoire électorale. Alors que cinq candidats étaient en compétition, l’eurodéputé parvient à s’imposer sans second tour, au terme d’une campagne marquée par de fortes tensions entre les différentes sensibilités de la gauche. Son principal concurrent, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, termine très loin derrière, avec 14,46 % des suffrages. Le résultat constitue un revers important pour le dirigeant socialiste, qui défendait une stratégie différente concernant les relations avec Jean-Luc Mélenchon.

Une victoire nette, mais une gauche encore divisée

Le scrutin avait pourtant été entouré d’incertitudes. Plus de 140 000 personnes s’étaient inscrites pour participer à la primaire, un nombre supérieur aux premières attentes des organisateurs. La consultation avait également été perturbée vendredi par une cyberattaque visant la plateforme de vote électronique, entraînant une prolongation du scrutin jusqu’à ce dimanche 11 octobre. Malgré ces difficultés, Raphaël Glucksmann obtient une majorité absolue dès le premier tour.

Cette victoire confirme la place centrale prise par le président de Place publique dans l’espace social-démocrate. Pendant la campagne, il avait défendu une rupture claire avec La France insoumise, refusant toute nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Une position qui l’avait opposé à Olivier Faure, accusé d’entretenir une ambiguïté sur les futures alliances, mais également à d’autres candidats qui privilégiaient une stratégie de rassemblement plus large.

Les derniers débats télévisés avaient donné lieu à plusieurs affrontements particulièrement vifs. Ségolène Royal avait notamment accusé Glucksmann de vouloir réaliser un « hold-up sur le PS », tandis que Jérôme Guedj et Olivier Faure s’étaient opposés sur la place à accorder à LFI. Ces tensions n’ont finalement pas empêché la victoire de l’eurodéputé, mais elles pourraient compliquer la constitution d’une équipe de campagne commune.

François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, les prochains obstacles

Raphaël Glucksmann doit désormais transformer ce succès interne en dynamique nationale. Le premier défi sera de rassembler ses quatre concurrents battus et leurs soutiens, notamment au sein du Parti socialiste. La victoire du président de Place publique ne signifie pas automatiquement la disparition des divergences stratégiques qui ont traversé la primaire.

Un autre obstacle pourrait venir de François Hollande. L’ancien président de la République n’a pas participé au scrutin et continue d’entretenir l’hypothèse d’une candidature personnelle. Il a indiqué vouloir prendre sa décision en décembre, en fonction de sa capacité à rassembler et de l’utilité politique de son éventuelle entrée dans la course.

Enfin, Raphaël Glucksmann devra affronter la concurrence de Jean-Luc Mélenchon, qui mène déjà sa propre campagne présidentielle. Le candidat insoumis mise sur les grands rassemblements populaires et une stratégie de mobilisation militante, tandis que Glucksmann entend incarner une gauche sociale-démocrate distincte de LFI.

Avec 66,13 % des voix, Raphaël Glucksmann dispose désormais d’une légitimité électorale incontestable au sein de la primaire. Mais le véritable défi commence : réunir une gauche non-mélenchoniste encore fragmentée, élargir son électorat au-delà des sympathisants socialistes et s’imposer face aux autres prétendants à l’Élysée. À sept mois de la présidentielle, sa victoire marque une étape décisive, sans garantir pour autant l’unité de son camp.