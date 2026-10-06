POLITIQUE Présidentielle 2027

Primaire à gauche : 140 282 électeurs inscrits pour départager les cinq candidats

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Primaire à gauche : 140 282 électeurs inscrits pour départager les cinq candidats
Primaire à gauche : 140 282 électeurs inscrits pour départager les cinq candidats

Le corps électoral de la primaire sociale-démocrate est désormais définitivement connu. La commission d’organisation annonce que 140 282 personnes se sont inscrites pour participer au scrutin qui opposera Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Ségolène Royal et Emmanuel Maurel.

Le premier tour se déroulera les 9 et 10 octobre. Après plusieurs semaines de campagne et trois débats télévisés, les électeurs devront départager cinq lignes différentes au sein de la gauche sociale-démocrate, notamment sur les relations avec LFI, les retraites, la fiscalité et la politique internationale.

Après les affrontements, l’enjeu de l’unité

La campagne s’est particulièrement tendue dans sa dernière ligne droite. Olivier Faure et Raphaël Glucksmann se sont directement affrontés sur la stratégie vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, tandis que Jérôme Guedj a accusé Faure de défendre une ligne « délétère ». Ségolène Royal et Glucksmann ont également eu un échange particulièrement vif lors du dernier débat.

Patrick Mennucci, président de la commission d’organisation, espère que le nombre d’inscrits permettra de donner une légitimité suffisante au vainqueur et de favoriser ensuite le rassemblement. Il s’agit cependant de l’objectif affiché par les organisateurs : les divergences stratégiques entre les candidats restent importantes.

Le chiffre de 140 282 inscrits constitue désormais la base électorale définitive du scrutin.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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