Jeunesse et fractures sociales : Adile Farquane met Gabriel Attal face à ses promesses

Dans son meeting à Lyon, Gabriel Attal annonce des mesures pour la jeunesse, telles que la revalorisation des enseignants et une meilleure santé mentale. Adile Farquane critique cependant cette approche, soulignant le désenchantement généralisé et le besoin de crédibilité politique face à une génération en quête d'espérance.

Gabriel Attal a placé la jeunesse au centre de son meeting lyonnais. Dans Opinion Internationale, Adile Farquane estime pourtant que le candidat Renaissance peine à répondre au désenchantement d’une génération et aux divisions du pays.

L’école, l’égalité des chances et l’avenir des jeunes occupaient une place importante dans le discours prononcé par Gabriel Attal à Lyon, samedi 10 octobre. L’ancien Premier ministre a notamment défendu une revalorisation des enseignants, le brevet obligatoire pour entrer au lycée et une meilleure prise en charge de la santé mentale. Des propositions destinées à donner une traduction concrète à son ambition de parler aux nouvelles générations.

Dans l’analyse qu’il signe pour Opinion Internationale, Adile Farquane ne partage toutefois pas la confiance affichée par le candidat. Le journaliste de Beur FM estime que le problème dépasse l’énoncé de mesures : il concerne la crédibilité de la parole politique après des années de promesses et de déceptions. « La jeunesse ne cherche pas un communicant talentueux de plus : elle cherche des raisons d’espérer dans une démocratie qui l’a trahie », écrit-il.

Une confiance à reconstruire

Cette formule résume le cœur de sa critique. Adile Farquane décrit une société traversée par des fractures sociales et une colère auxquelles les responsables politiques ne répondraient pas suffisamment. Il reproche à Gabriel Attal de sous-estimer la profondeur de cette rupture, en misant sur des méthodes de communication qu’il juge désormais épuisées.

Dans Opinion Internationale, le journaliste avance également une lecture des conséquences électorales de cette désillusion : elle alimenterait le vote sanction et favoriserait, selon lui, La France insoumise comme le Rassemblement national. Son analyse pose ainsi une question qui dépasse le meeting de Lyon : comment convaincre une jeunesse déçue lorsque l’on incarne soi-même une partie du pouvoir sortant ? Pour Adile Farquane, c’est à cette épreuve de crédibilité que Gabriel Attal reste confronté.