Mélenchon en meeting à Clermont-Ferrand, Attal mobilise Renaissance

Jean-Luc Mélenchon concentre son meeting à Clermont-Ferrand sur la jeunesse, visant à dynamiser son électorat pour la présidentielle de 2027. Gabriel Attal, représentant de Renaissance, organise également un rassemblement en quête d'une légitimité face à une concurrence croissante. Les tensions politiques s'intensifient alors que la campagne prend de l'ampleur.

Jean-Luc Mélenchon tient ce week-end un meeting à Clermont-Ferrand centré sur la jeunesse. Le candidat de La France insoumise à la présidentielle de 2027 mise sur cette thématique pour mobiliser son électorat. Gabriel Attal, représentant de Renaissance, a lui aussi organisé un rassemblement ce week-end. L’ancien Premier ministre cherche à imposer sa candidature face à une concurrence qui se structure progressivement dans tous les camps.

Une campagne qui monte en puissance

La campagne présidentielle s’accélère alors que la primaire socialiste entre dans sa dernière ligne droite. Les candidats multiplient les déplacements et les prises de parole publiques pour marquer leur territoire. Mélenchon, qui brigue un nouveau mandat après ses précédentes tentatives, concentre son discours sur les préoccupations de la jeunesse française. Attal joue quant à lui la carte de la continuité macroniste tout en cherchant à incarner un renouvellement générationnel au sein de Renaissance.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’ensemble des formations politiques. Le Parti socialiste doit désigner son candidat, tandis que les deux camps déjà structurés autour de Mélenchon et Attal affûtent leurs arguments. La multiplication des meetings traduit une volonté d’occuper le terrain médiatique avant l’entrée dans la phase officielle de la campagne.