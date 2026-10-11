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Primaire à gauche : malgré la cyberattaque, plus de 105 000 électeurs ont déjà voté

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Primaire à gauche : malgré la cyberattaque, plus de 105 000 électeurs ont déjà voté
Primaire à gauche : malgré la cyberattaque, plus de 105 000 électeurs ont déjà voté

La primaire sociale-démocrate semble avoir surmonté les importantes difficultés informatiques qui ont perturbé son lancement. Samedi 10 octobre à 20 heures, plus de 105 000 électeurs avaient déjà participé au scrutin, sur environ 140 000 inscrits, soit une participation provisoire d’au moins 75 %. Le vote se poursuit ce dimanche jusqu’à 18 heures, avant la publication des résultats destinés à départager Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Ségolène Royal et Emmanuel Maurel.

Le scrutin avait débuté vendredi dans des conditions difficiles. Une cyberattaque avait perturbé la plateforme de vote électronique, empêchant une partie des électeurs de participer normalement. Les organisateurs avaient alors décidé de prolonger les opérations jusqu’au dimanche 11 octobre, avec l’accord des cinq candidats. Samedi, la situation s’est progressivement normalisée, permettant à de nombreux inscrits de voter.

Une participation importante malgré les tensions

Selon les chiffres rapportés par Le Monde, le seuil des 105 000 votants était déjà dépassé samedi soir. Les sections locales du Parti socialiste se sont mobilisées pour accompagner les électeurs rencontrant des difficultés techniques. Le taux de participation provisoire apparaît élevé au regard du nombre total d’inscrits, même si le bilan définitif ne sera connu qu’après la clôture du scrutin.

Cette mobilisation électorale intervient après une campagne particulièrement conflictuelle. Olivier Faure et Raphaël Glucksmann se sont notamment opposés sur la stratégie à adopter vis-à-vis de La France insoumise. Jérôme Guedj a également défendu une rupture plus nette avec Jean-Luc Mélenchon, tandis que Ségolène Royal et Emmanuel Maurel ont tenté de faire entendre leurs propres orientations économiques et sociales.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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