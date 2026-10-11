Présidentielle 2027 : à Lyon, Gabriel Attal accuse Mélenchon et Le Pen d’instrumentaliser la jeunesse

Lors d'un meeting à Lyon, Gabriel Attal critique Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour leur prétendue instrumentalisation de la jeunesse. Il présente un nouveau pacte pour la jeunesse, visant à répondre aux préoccupations des lycéens, tout en se positionnant comme une alternative politique centrée sur l’éducation et le renouvellement.

Gabriel Attal a choisi Lyon pour relancer sa campagne présidentielle et s’en prendre directement à ses adversaires. Devant plus de 2 000 personnes annoncées à l’Amphithéâtre 3000, samedi 10 octobre, le président de Renaissance a accusé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen de chercher à exploiter politiquement la colère des lycéens. L’ancien Premier ministre a également présenté les grandes orientations d’un nouveau pacte pour la jeunesse, avec l’ambition de se positionner sur un terrain largement occupé ces dernières semaines par La France insoumise.

Alors que la mobilisation lycéenne domine l’actualité depuis plusieurs semaines, Gabriel Attal a consacré une partie importante de son intervention aux difficultés rencontrées par les jeunes Français. Il a dénoncé les responsables politiques qui, selon lui, instrumentalisent leurs revendications pour servir leurs propres ambitions électorales. L’ancien chef du gouvernement a notamment accusé ses adversaires de transformer la jeunesse en « chair à canon politique », une formule particulièrement offensive visant les stratégies qu’il attribue à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Un nouveau pacte pour la jeunesse

Gabriel Attal a parallèlement présenté plusieurs orientations destinées à répondre aux préoccupations des lycéens. Son projet prévoit notamment des mesures concernant les effectifs scolaires et le fonctionnement de Parcoursup, devenu l’un des principaux sujets de contestation. Le président de Renaissance entend ainsi montrer qu’il est possible, selon lui, d’apporter des réponses aux revendications sans encourager les blocages ni les violences.

Cette intervention traduit également une volonté de différenciation politique. Face à Édouard Philippe, qui a récemment occupé le terrain avec ses propositions sur les retraites et l’immigration, Gabriel Attal cherche à construire une identité présidentielle davantage centrée sur la jeunesse, l’éducation et le renouvellement politique. Son meeting lyonnais doit aussi permettre de remobiliser les militants de Renaissance, alors que plusieurs enquêtes d’opinion placent l’ancien Premier ministre derrière le président d’Horizons.

En visant simultanément Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, Gabriel Attal tente enfin de se présenter comme une alternative aux deux pôles qu’il considère comme les plus opposés à son projet. Les accusations d’instrumentalisation de la jeunesse relèvent toutefois de son appréciation politique. LFI affirme soutenir les revendications lycéennes tout en condamnant les violences, et aucune réponse nouvelle de Mélenchon au discours de Lyon n’était établie dans les éléments disponibles.