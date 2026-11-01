POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Le Pen et Mélenchon progressent, Philippe perd du terrain et Attal s’effondre

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Présidentielle 2027 : Le Pen et Mélenchon progressent, Philippe perd du terrain et Attal s'effondre
Présidentielle 2027 : Le Pen et Mélenchon progressent, Philippe perd du terrain et Attal s'effondre

La perspective d’un duel entre les deux principales forces contestataires continue de peser sur la présidentielle de 2027. Selon une analyse des dernières enquêtes d’opinion publiée samedi par Le Parisien, Marine Le Pen conserve une position dominante dans les intentions de vote, tandis que Jean-Luc Mélenchon enregistre une progression dans le contexte de crise sociale. Raphaël Glucksmann bénéficie également d’une dynamique favorable. À l’inverse, Édouard Philippe et Gabriel Attal reculent, confirmant les difficultés du bloc central à faire émerger une candidature capable de s’imposer.

Ces évolutions interviennent après plusieurs semaines de tensions sociales et politiques. Jean-Luc Mélenchon s’est fortement engagé aux côtés des manifestations contre le gouvernement, cherchant à apparaître comme le principal adversaire d’Emmanuel Macron. Marine Le Pen conserve pour sa part l’avantage que lui confère l’implantation électorale du Rassemblement national. Au centre, les rivalités entre les prétendants compliquent la lisibilité de l’offre politique, alors qu’aucun candidat ne semble parvenir à prendre nettement l’ascendant sur ses concurrents.

Une primaire pour éviter la dispersion ?

La situation explique en partie l’offensive de Gabriel Attal en faveur d’une grande primaire des démocrates. Le patron du parti macroniste redoute qu’une multiplication des candidatures du centre et de la droite ne favorise une qualification du RN et de LFI au second tour. David Lisnard défend lui aussi le principe d’une consultation ouverte, tandis qu’Aurore Bergé souhaite désormais fixer les règles d’une primaire de la droite et du centre avant la fin de l’année. Édouard Philippe reste toutefois réticent à l’idée de participer à ce processus.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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