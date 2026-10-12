« Il n’entrera pas à Matignon, c’est fini » : Éric Zemmour annonce la marginalisation de Jordan Bardella au RN

Éric Zemmour s’en prend frontalement à Jordan Bardella. Invité de RTL Matin ce lundi 12 octobre, le président de Reconquête a estimé que le dirigeant du Rassemblement national était désormais en voie de marginalisation au sein de son propre parti. En cause : la polémique autour de messages antisémites datant de 2013 que Mediapart attribue à Bardella, ce que l’intéressé conteste catégoriquement. Pour Zemmour, les conséquences politiques de cette affaire pourraient être définitives.

« Il n’entrera pas à Matignon, c’est fini », a lancé Éric Zemmour au cours de son entretien avec Céline Landreau. L’ancien candidat à la présidentielle considère que les accusations visant Jordan Bardella ont profondément fragilisé son avenir politique. Il présente le président du RN comme un responsable dont les ambitions gouvernementales seraient désormais compromises, alors que celui-ci était jusqu’ici régulièrement évoqué comme un possible Premier ministre en cas de victoire de Marine Le Pen.

Une attaque contre un concurrent de la droite nationale

Cette déclaration intervient dans un contexte de concurrence politique entre Reconquête et le Rassemblement national. Depuis plusieurs années, Éric Zemmour tente de défendre une ligne distincte de celle de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, tout en cherchant à séduire une partie de leur électorat. Son appréciation sur l’avenir de Bardella constitue donc également une attaque contre un concurrent politique.

Le président du RN continue pour sa part de nier être l’auteur des messages publiés par Mediapart. Il affirme avoir engagé une procédure en diffamation et annoncé la préparation d’une plainte pour faux et usage de faux. Le média d’investigation maintient son enquête et les éléments présentés pour étayer ses révélations. À ce stade, aucune décision judiciaire n’a tranché l’attribution des propos.

La marginalisation évoquée par Éric Zemmour n’est par ailleurs confirmée par aucune décision officielle du Rassemblement national. Marine Le Pen a publiquement apporté son soutien à Jordan Bardella et aucune annonce de retrait de responsabilités n’a été faite.