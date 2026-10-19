VIDÉO – Raphaël Glucksmann humilié par un magicien: «2%, c’est ce que vous ferez à la présidentielle»

Raphaël Glucksmann humilié par un magicien: «2%, c’est ce que vous ferez à la présidentielle»

Raphaël Glucksmann subit un canular embarrassant lorsqu'un homme se faisant passer pour un magicien prédit un score de 2% pour lui à la présidentielle de 2027. La séquence, diffusée sur TikTok, souligne les critiques de son positionnement politique et intervient peu après sa victoire à la primaire de la gauche sociale-démocrate.

Raphaël Glucksmann a été la cible d’un canular particulièrement humiliant, filmé et diffusé sur TikTok. Alors qu’il se trouvait devant un bâtiment, entouré de journalistes et de caméras, le député européen a été abordé par un homme se présentant comme magicien. Ce dernier lui a proposé un petit tour de magie avant de transformer l’exercice en humiliation politique, en lui prédisant un score catastrophique à l’élection présidentielle de 2027. La séquence, d’une trentaine de secondes, montre un Raphaël Glucksmann pris au dépourvu face à une plaisanterie dont il était la cible.

« Pensez à un chiffre entre 1 et 5 » : le piège se referme sur Glucksmann

La vidéo commence lorsque l’homme interpelle le président de Place publique, qui vient de sortir d’un bâtiment : « Excusez-moi, Monsieur Glucksmann, pour TikTok. En fait, je suis magicien. »

Raphaël Glucksmann s’arrête et lui répond : « Bonjour, vous êtes magicien ? »

Son interlocuteur poursuit, en lui promettant que l’expérience ne prendra que quelques secondes : « Est-ce que vous pouvez penser à un chiffre entre 1 et 5 ? Vous me dites pas, vous le montrez à la caméra ? »

L’eurodéputé accepte de se prêter brièvement au jeu, sous les objectifs des journalistes présents.

Le prétendu magicien enchaîne alors : « C’était 2 ? C’était 2 ou pas ? »

C’est à cet instant que le piège politique se dévoile. L’homme lance sa réplique, directement adressée à Raphaël Glucksmann :

« D’accord. 2% ? C’est ce que vous ferez à la présidentielle ! »

Puis il conclut tranquillement : « Monsieur Glucksmann, on se voit bientôt. »

Le député européen, qui avait initialement accepté l’échange avec courtoisie, esquisse un sourire. La scène se déroule devant plusieurs caméras et microphones de télévision.

« Monsieur Glucksmann n’est pas de gauche » : une seconde attaque devant les caméras

Mais la vidéo ne s’arrête pas à cette prédiction électorale volontairement humiliante. Alors que Raphaël Glucksmann demeure entouré par les journalistes, l’homme poursuit ses attaques contre son positionnement politique : « Monsieur Glucksmann n’est pas de gauche. Rappelez-vous bien de cela, c’est très important. »

Il termine par une formule qui compare directement le dirigeant de Place publique au président de la République : « Un nouveau Macron est possible. »

L’allusion vise la ligne politique de Raphaël Glucksmann, qui cherche à incarner une alternative sociale-démocrate tout en se démarquant de Jean-Luc Mélenchon et d’Emmanuel Macron.

Une humiliation quelques jours après sa victoire à la primaire

Cette scène a eu lieu dans un contexte politique particulier pour Raphaël Glucksmann. Le 11 octobre, il a remporté largement la primaire de la gauche sociale-démocrate, obtenant plus de 66% des suffrages exprimés dès le premier tour. Cette victoire l’a installé comme candidat de son courant politique pour l’élection présidentielle de 2027, mais elle n’a pas fait disparaître les contestations autour de sa stratégie et de son positionnement.

Les conditions d’organisation de cette primaire ont notamment suscité des interrogations, tandis que sa volonté de fédérer une gauche sociale-démocrate indépendante de La France insoumise continue de provoquer des oppositions. Le député européen défend en effet une stratégie de rassemblement excluant toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon, tout en cherchant à convaincre des électeurs déçus du macronisme.

En quelques secondes, Raphaël Glucksmann est passé du rôle de spectateur d’un tour de magie à celui de cible d’une humiliation politique, avec en prime une comparaison peu flatteuse avec Emmanuel Macron. Pour celui qui ambitionne de conquérir l’Élysée en 2027, la démonstration a été expéditive : le magicien n’a pas fait disparaître un lapin, mais les ambitions présidentielles de Glucksmann, au moins le temps d’une vidéo…