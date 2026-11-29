Présidentielle 2027 : les candidats dévoilent leurs ambitions pour les territoires ultramarins

À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, les candidats ouvrent le débat sur leurs projets pour les Outre-mer. Parmi les thèmes clés figurent la lutte contre la vie chère, l'accès aux services publics et l'avenir institutionnel. Les propositions varient significativement, notamment sur la sécurité et la continuité territoriale.

À moins de cinq mois de l’élection présidentielle, plusieurs candidats commencent à détailler leurs propositions pour les Outre-mer. Lutte contre la vie chère, accès aux services publics, continuité territoriale et avenir institutionnel figurent parmi les principales préoccupations abordées dans leurs programmes.

Marine Le Pen a présenté vendredi 27 novembre les grandes orientations de son programme ultramarin. La candidate du Rassemblement national souhaite faire adopter une loi de programmation sur douze ans et augmenter les moyens financiers consacrés à ces territoires. Elle propose notamment de garantir un aller-retour annuel vers l’Hexagone à un tarif encadré, de réformer l’octroi de mer et de renforcer l’autonomie alimentaire et énergétique des territoires ultramarins.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon défend un encadrement des prix et des marges commerciales, une amélioration de la continuité territoriale et des investissements dans les infrastructures publiques. Le candidat de La France insoumise souhaite également favoriser le recrutement local dans la fonction publique et indemniser les victimes du chlordécone. Marine Tondelier propose quant à elle l’organisation d’un congrès général des territoires ultramarins.

Des divergences sur la sécurité et l’avenir institutionnel

Édouard Philippe entend notamment renforcer la lutte contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane, tout en investissant dans les infrastructures ultramarines. L’ancien Premier ministre défend également une suspension du droit du sol à Mayotte. Raphaël Glucksmann concentre plusieurs de ses propositions sur la lutte contre les monopoles économiques, l’accès à l’eau potable et la réduction des écarts tarifaires avec l’Hexagone.

L’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie constitue également un sujet de divergence entre les candidats. Jean-Luc Mélenchon défend l’accession du territoire à l’indépendance, tandis que Raphaël Glucksmann souhaite renouer avec l’esprit des accords de Nouméa. Marine Tondelier privilégie un accord reposant sur l’autodétermination. À ce stade de la campagne, plusieurs candidats doivent encore préciser leurs engagements concernant les territoires ultramarins.