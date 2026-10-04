POLITIQUE

Violences autour des lycées : Lecornu accélère l’examen de la loi « casseur-payeur »

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Violences autour des lycées : Lecornu accélère l’examen de la loi « casseur-payeur »
Violences autour des lycées : Lecornu accélère l’examen de la loi « casseur-payeur »

Sébastien Lecornu veut accélérer la réponse législative aux dégradations commises en marge des mobilisations lycéennes. Le Premier ministre a décidé d’avancer l’examen du projet de loi dit « casseur-payeur », qui sera inscrit à l’ordre du jour du Sénat dès le mois d’octobre.

Le texte n’est pas une réaction législative entièrement nouvelle à la crise : il avait déjà été présenté en Conseil des ministres à la mi-septembre. Son intitulé porte sur « la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts ».

Faire davantage contribuer les auteurs des dégradations

Le gouvernement souhaite faciliter le recouvrement des sommes dues par les personnes reconnues responsables de dommages commis lors de violences collectives. L’objectif affiché est de faire peser davantage le coût des réparations sur les auteurs identifiés plutôt que sur les finances publiques ou les collectivités.

La nouveauté réside donc dans le calendrier. Les incendies, dégradations et affrontements constatés autour de plusieurs lycées ont conduit Matignon à accélérer l’examen d’un texte déjà préparé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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