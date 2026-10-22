Violences et dégradations : le Sénat durcit la loi « casseurs-payeurs » avec le soutien du gouvernement

Le Sénat adopte une version renforcée de la loi « casseurs-payeurs » pour faciliter la réparation financière des dégradations lors de manifestations. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, élargit la responsabilité civile des participants. Des questions juridiques subsistent, notamment sur l'identification et la responsabilité des membres de groupes ayant commis des dommages.

La réponse législative aux violences collectives prend forme au Sénat. Ce mercredi 21 octobre, les sénateurs ont adopté en commission une version renforcée du projet de loi dit « casseurs-payeurs », destiné à faciliter la réparation financière des dégradations commises lors de manifestations et d’attroupements violents. Une initiative soutenue par la majorité sénatoriale de droite, alors que les destructions survenues les 17 et 18 octobre ont relancé le débat sur la responsabilité des auteurs de pillages et d’incendies.

Le principe défendu par le gouvernement consiste à permettre une mise en cause plus large de la responsabilité civile des personnes ayant participé à des attroupements au cours desquels des dommages ont été commis. L’exécutif souhaite aller au-delà des mécanismes existants, qui imposent notamment d’établir les conditions permettant d’engager la responsabilité de chaque personne concernée.

Une responsabilité financière élargie

La commission sénatoriale a choisi de renforcer plusieurs dispositions du projet. L’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes et le recouvrement des sommes dues lorsque des commerces, des véhicules ou des bâtiments publics ont été dégradés.

Cette réforme intervient après les violences du 17 octobre, au cours desquelles plusieurs villes ont subi des destructions considérables. À Limoges, l’incendie de l’hôtel de ville a particulièrement marqué les esprits. Des commerçants ont également vu leurs établissements pillés ou incendiés, provoquant d’importantes pertes économiques.

La majorité sénatoriale considère que les auteurs de dégradations ne doivent pas laisser l’ensemble des coûts aux assurances, aux collectivités et aux contribuables. Le gouvernement s’est montré favorable à certains ajouts proposés lors des travaux en commission.

Un texte encore loin de son adoption définitive

Le dispositif soulève néanmoins des questions juridiques importantes, notamment sur les conditions dans lesquelles une personne pourrait être tenue financièrement responsable de dommages commis au sein d’un groupe. La participation à un rassemblement ne saurait, à elle seule, être assimilée à la commission d’une infraction pénale.

Les garanties entourant la responsabilité civile, l’identification des personnes concernées et les possibilités de contestation devront donc être examinées au cours des débats parlementaires.