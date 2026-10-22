« Une attitude indigne » : un maire du Maine-et-Loire décroche le portrait de Macron pour protester contre sa gestion des violences

Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles, retire le portrait d'Emmanuel Macron de sa mairie pour protester contre la gestion des violences du 17 octobre, jugée insuffisante. Ce geste symbolique reflète un mécontentement croissant parmi les élus locaux, alors que des mesures de sécurité sont annoncées par le président face à la colère populaire.

Un geste symbolique pour dénoncer la politique du président de la République. Ce mercredi 21 octobre, Frédéric Mortier, maire divers droite de Longué-Jumelles, dans le Maine-et-Loire, a annoncé avoir retiré le portrait officiel d’Emmanuel Macron de sa mairie et mis les drapeaux en berne. L’élu veut protester contre la réponse du chef de l’État aux violences du 17 octobre, qu’il juge insuffisamment ferme face aux incendies, aux pillages et aux attaques contre les institutions.

La décision intervient quatre jours après une journée de manifestations marquée par des destructions dans plusieurs grandes villes françaises. L’incendie de l’hôtel de ville de Limoges a notamment provoqué une vive émotion parmi les élus locaux, dont plusieurs réclament désormais des explications sur les moyens déployés pour protéger les bâtiments publics.

Un geste de défiance envers Emmanuel Macron

Frédéric Mortier considère que le chef de l’État n’a pas apporté une réponse suffisamment forte à la gravité des événements. En retirant son portrait officiel et en mettant les drapeaux en berne, le maire de Longué-Jumelles souhaite manifester publiquement sa désapprobation et exprimer sa solidarité avec les collectivités touchées.

L’initiative dépasse la simple critique verbale. Le portrait présidentiel occupe traditionnellement une place symbolique dans les mairies françaises, où il représente la fonction de chef de l’État. Son retrait constitue donc un geste politique particulièrement visible, destiné à marquer une rupture de confiance entre un élu local et le président de la République.

Cette protestation intervient alors qu’Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir plusieurs mesures de sécurité, notamment la possibilité pour les préfets d’interdire certains rassemblements présentant des risques graves. Le président a également promis des poursuites judiciaires et demandé au gouvernement de tirer les leçons des défaillances constatées pendant les manifestations.

La colère des élus locaux ne retombe pas

Le geste de Frédéric Mortier s’inscrit dans un climat de mécontentement croissant parmi certains maires. À Limoges, Guillaume Guérin a dénoncé les moyens insuffisants dont disposaient, selon lui, les forces de l’ordre pour protéger l’hôtel de ville. Sébastien Lecornu lui a adressé une lettre promettant la reconstruction du bâtiment et une mobilisation financière de l’État.