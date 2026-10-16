Polynésie française : l’ancien ministre Jacques Raynal devant la justice pour des soupçons de favoritisme envers Medex

Jacques Raynal, ancien ministre polynésien de la Santé, est jugé pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics à Medex. Accusé de prise illégale d'intérêts et de manquements déclaratifs, il conteste les charges. Les audiences, centrées sur la transparence des contrats publics, doivent reprendre, avec des réquisitions du parquet à venir.

L’ancien ministre polynésien de la Santé, Jacques Raynal, comparaît depuis jeudi 15 octobre devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire portant sur l’attribution de marchés publics au groupe médical Medex. Âgé de 77 ans, l’ancien membre du gouvernement d’Édouard Fritch est poursuivi pour prise illégale d’intérêts et manquements à ses obligations déclaratives. La justice le soupçonne d’avoir favorisé des entreprises dirigées par d’anciens associés pendant ses années au gouvernement, entre 2017 et 2022. L’intéressé conteste fermement les accusations. Après une première audience de plus de cinq heures, les débats doivent reprendre lundi 19 octobre, avant les réquisitions du ministère public attendues dans le courant de la semaine prochaine.

Au centre du dossier figurent plusieurs conventions et marchés conclus avec des sociétés du groupe Medex, spécialisé notamment dans les prestations médicales et la télémédecine. Selon l’accusation, les entreprises concernées auraient bénéficié de contrats représentant environ 2,4 millions d’euros de fonds publics, dans des conditions que les enquêteurs cherchent à éclaircir. Jacques Raynal avait pourtant cédé ses participations dans le groupe avant son entrée au gouvernement en 2017. Le Parquet national financier soupçonne néanmoins l’ancien ministre d’avoir conservé des liens susceptibles d’avoir influencé certaines décisions administratives. Hervé Vergeaud et Élise Mourareau, responsables de sociétés appartenant au groupe Medex, comparaissent également dans cette affaire pour recel de prise illégale d’intérêts. Un quatrième prévenu, Emmanuel Lakiere, ancien responsable administratif et financier au ministère de la Santé, est poursuivi pour des faits liés à son passage vers le secteur privé.

Des contrats publics et des responsabilités ministérielles au cœur du procès

L’affaire trouve son origine dans un signalement anonyme effectué à la fin de l’année 2018. Une enquête avait ensuite été ouverte à Papeete avant d’être confiée au Parquet national financier. Les investigations ont donné lieu à plusieurs perquisitions, notamment au ministère de la Santé, ainsi qu’à des auditions destinées à reconstituer les conditions d’attribution des contrats. Les enquêteurs se sont particulièrement intéressés aux relations entre les sociétés Medex, la Caisse de prévoyance sociale et les organismes publics de santé. L’enjeu judiciaire consiste désormais à déterminer si Jacques Raynal a pu intervenir, directement ou indirectement, dans des décisions concernant des entreprises avec lesquelles il entretenait auparavant des relations professionnelles. Le dossier comporte également des interrogations sur ses déclarations de patrimoine, l’ancien ministre étant soupçonné d’avoir omis certains éléments financiers. Ces accusations restent à examiner contradictoirement par le tribunal.

La défense de Jacques Raynal rejette toute intervention irrégulière. Son avocat, Me Antoine Marchand, soutient que les décisions relatives aux contrats publics relevaient d’autres autorités et que son client ne disposait pas personnellement du pouvoir de les attribuer. Selon cette ligne de défense, présenter l’ancien ministre comme le décideur unique des marchés de santé en Polynésie française ne correspondrait pas au fonctionnement réel des institutions. Les magistrats devront apprécier la portée de cet argument au regard des responsabilités exercées par Jacques Raynal et des éléments réunis au cours de l’enquête. La qualification de prise illégale d’intérêts ne dépend pas uniquement de la signature formelle d’un contrat, mais des conditions dans lesquelles un responsable public a éventuellement participé à une opération dans laquelle il détenait un intérêt prohibé par la loi.

Un dossier sensible pour la gestion des fonds publics polynésiens

Au-delà des responsabilités individuelles, ce procès soulève la question de la transparence dans l’attribution des marchés publics de santé en Polynésie française. Dans un territoire marqué par l’éloignement géographique des archipels, les besoins en télémédecine et en prestations médicales spécialisées sont particulièrement importants. Le recours à des entreprises privées peut répondre à des nécessités concrètes, notamment pour assurer la continuité des soins dans les îles les plus isolées. Il suppose néanmoins des procédures suffisamment transparentes pour garantir l’égalité entre les prestataires et éviter les conflits d’intérêts. C’est précisément sur cette frontière entre relations professionnelles antérieures et exercice de responsabilités gouvernementales que porte une partie du débat judiciaire.

La reprise des audiences doit permettre d’approfondir l’examen des contrats contestés et des responsabilités des différents prévenus. Les réquisitions du procureur constitueront une étape importante, puisqu’elles préciseront l’appréciation du ministère public et les éventuelles sanctions demandées. À ce stade, aucune culpabilité n’a été établie et l’ensemble des prévenus bénéficie de la présomption d’innocence. Pour Jacques Raynal, ancien acteur majeur de la politique sanitaire polynésienne, l’enjeu est autant judiciaire que personnel. Pour les institutions du territoire, cette affaire rappelle surtout la nécessité d’assurer une séparation claire entre les intérêts privés des responsables publics et les décisions prises au nom de la collectivité.