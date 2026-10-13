POLITIQUE

Affaire Bardella : Mediapart met en cause les anciens liens du maire RN de Moissac avec la mouvance Soral

Par

2 minutes de lecture

Affaire Bardella : Mediapart met en cause les anciens liens du maire RN de Moissac avec la mouvance Soral
Affaire Bardella : Mediapart met en cause les anciens liens du maire RN de Moissac avec la mouvance Soral

L’affaire des messages antisémites attribués à Jordan Bardella connaît un nouveau prolongement politique. Dans une enquête publiée ce lundi 12 octobre, Mediapart s’intéresse aux relations passées de plusieurs personnalités du Rassemblement national avec la mouvance d’Alain Soral. Le média met notamment en cause Romain Lopez, maire RN de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, où Marine Le Pen s’est récemment déplacée. Une nouvelle publication qui intervient alors que le président du RN conteste toujours fermement les accusations formulées contre lui.

Depuis plusieurs semaines, Jordan Bardella est au centre d’une polémique après la publication par Mediapart de messages antisémites et complotistes datant de 2013 que le journal lui attribue. Le président du Rassemblement national nie catégoriquement en être l’auteur et affirme avoir engagé des démarches judiciaires. Marine Le Pen lui a publiquement renouvelé sa confiance, dénonçant une tentative de déstabilisation politique.

Romain Lopez et la mouvance d’Alain Soral au centre de nouvelles interrogations

Dans sa nouvelle enquête, Mediapart affirme que Romain Lopez aurait, par le passé, adhéré à certaines thèses défendues par Alain Soral, fondateur de l’association Égalité et Réconciliation. Cette organisation, régulièrement mise en cause pour ses discours antisémites et complotistes, fait actuellement l’objet d’une procédure de dissolution engagée par le ministère de l’Intérieur.

Ces éléments concernent les positions passées attribuées au maire de Moissac. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence de liens organisationnels actuels entre le Rassemblement national et Égalité et Réconciliation. Les éléments disponibles ne précisent pas non plus suffisamment la nature exacte des propos ou des engagements reprochés à Romain Lopez pour en tirer des conclusions supplémentaires.

Le déplacement de Marine Le Pen à Moissac intervient dans un contexte où le RN cherche à poursuivre sa campagne présidentielle tout en répondant aux enquêtes visant certains de ses responsables. Le parti défend depuis plusieurs années une stratégie de normalisation politique et conteste les accusations selon lesquelles des références idéologiques extrémistes continueraient de peser sur son fonctionnement.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une