Affaire Bardella : après la sortie de Marine Le Pen contre Mediapart, la députée écologiste Léa Balage El Mariky saisit le procureur

Léa Balage El Mariky saisit le procureur après des propos controversés de Marine Le Pen sur Mediapart, jugés menaçants. Pendant ce temps, Jordan Bardella et le RN affichent leur solidarité face à ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation. Mediapart continue son enquête sur l'affaire des messages attribués à Bardella.

Nouvelle escalade dans l’affaire des messages attribués à Jordan Bardella. Après une déclaration de Marine Le Pen visant Mediapart, la députée écologiste Léa Balage El Mariky a annoncé ce mardi 29 septembre saisir le procureur de la République. L’initiative intervient alors que le RN resserre les rangs autour de son président.

Interpellée par une journaliste de Mediapart à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen a vivement critiqué le média et lui a conseillé d’« enfiler son costard en Kevlar ». Léa Balage El Mariky estime que cette formule peut être interprétée comme une menace et annonce saisir la justice.

Le RN affiche son unité autour de Bardella

Cette saisine ne signifie pas qu’une infraction a été reconnue. Il appartiendra à la justice de déterminer les éventuelles suites à donner et, le cas échéant, la qualification juridique des propos. Marine Le Pen n’a donc fait l’objet d’aucune condamnation du fait de cette déclaration.

Parallèlement, Jordan Bardella s’est rendu à la réunion du groupe RN à l’Assemblée aux côtés de Marine Le Pen. Il dénonce les « prémices d’une guerre totale » contre son parti et présente les accusations dont il fait l’objet comme une tentative de déstabilisation de la campagne présidentielle. Les élus RN ont publiquement affiché leur soutien, tandis que Mediapart maintient son enquête.