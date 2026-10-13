POLITIQUE

« Vous êtes à la barre du Titanic » : le RN attaque François de Canson, nouveau président de la région PACA

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« Vous êtes à la barre du Titanic » : le RN attaque François de Canson, nouveau président de la région PACA
« Vous êtes à la barre du Titanic » : le RN attaque François de Canson, nouveau président de la région PACA

La succession de Renaud Muselier à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné lieu à une passe d’armes particulièrement vive ce lundi 12 octobre. Élu président de la Région Sud avec 83 voix sur 122 suffrages exprimés, François de Canson a immédiatement été pris pour cible par le Rassemblement national. Le député RN Franck Allisio lui a lancé : « Vous êtes désormais à la barre du Titanic », prédisant des difficultés majeures à la majorité régionale à l’approche des élections de 2028.

Maire de La Londe-les-Maures, dans le Var, François de Canson succède à Renaud Muselier, qui a quitté la présidence régionale après son élection au Sénat. Son accession à la tête de la collectivité s’inscrit dans une volonté de continuité politique au sein de la majorité régionale, qui rassemble plusieurs sensibilités de droite et du centre. Les 39 élus du Rassemblement national ont choisi de voter blanc lors du scrutin.

Franck Allisio prédit la fin de la majorité régionale

Prenant la parole dans l’hémicycle régional, Franck Allisio a choisi une métaphore particulièrement sévère pour accueillir le nouveau président. « Monsieur le président, vous êtes désormais à la barre du Titanic », a-t-il déclaré, estimant que la majorité sortante était engagée dans une trajectoire de déclin politique.

Le responsable RN considère que la progression électorale de son parti pourrait bouleverser les équilibres régionaux lors du prochain scrutin de 2028. Il présente la succession de Renaud Muselier comme un changement de dirigeant qui ne modifierait pas les difficultés politiques de la majorité actuelle. Ces perspectives relèvent toutefois de son appréciation électorale et ne préjugent pas du résultat des prochaines élections.

François de Canson lui a répondu en mettant en avant l’unité de sa majorité et la nécessité de poursuivre le travail engagé. Le nouveau président entend démontrer que la droite et le centre peuvent conserver la direction de la Région Sud en défendant leur bilan et en poursuivant leurs projets pour le territoire.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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