Municipales 2026 : Benoît Payan (PS) largement réélu à Marseille avec 56,3 % face à Franck Allisio (RN)

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Marseille, Benoît Payan (PS) est réélu avec 56,3 % des voix face à Franck Allisio (RN), crédité de 39,1 %. Martine Vassal (LR), qui s’était maintenue au second tour, s’effondre et ne dépasse pas les 5 %, dans un scrutin marqué par une nette victoire du maire sortant.