Metz : François Grosdidier conserve la mairie avec une majorité nette

Le maire sortant François Grosdidier (divers droite) a été réélu à Metz à l’issue du second tour des municipales 2026, en obtenant 50,56 % des suffrages et une large majorité au conseil municipal avec 42 sièges.

Il devance nettement ses concurrents dans une quadrangulaire marquée par une dispersion des voix. Le candidat du Rassemblement national Étienne Anstett arrive en deuxième position avec 17,63 %, suivi de Charlotte Leduc, pour l’union de la gauche et des écologistes (17,41 %), et du socialiste Bertrand Mertz (14,40 %).

Une victoire facilitée par la division de l’opposition

Avec plus de 15 600 voix, François Grosdidier bénéficie d’un contexte favorable lié à l’absence d’union des forces d’opposition, réparties entre gauche, RN et PS. Cette fragmentation lui permet de franchir la barre des 50 % dès ce second tour et de s’assurer une majorité confortable pour gouverner.

Ce résultat confirme l’ancrage à droite de la ville de Metz et offre au maire sortant un nouveau mandat avec une assise politique renforcée au conseil municipal.