Zelensky alerte sur une nouvelle stratégie russe : des attaques massives de drones désormais lancées en plein jour

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti mercredi que la Russie préparait de nouvelles vagues d’attaques de drones contre l’Ukraine, affirmant que plus d’une centaine d’appareils se trouvaient déjà dans l’espace aérien ukrainien. Selon Kiev, Moscou modifie désormais sa stratégie en menant de plus en plus de frappes en plein jour.

Dans un message publié sur le réseau social X, Zelensky a accusé la Russie de cibler délibérément des infrastructures civiles et ferroviaires ukrainiennes. Il a dénoncé des attaques menées avec une « audace effrontée », alors que les combats continuent de s’intensifier sur plusieurs fronts.

Depuis le début de la guerre il y a plus de quatre ans, les forces russes effectuaient principalement leurs frappes de drones et de missiles durant la nuit. Mais ces dernières semaines, Moscou a multiplié les offensives diurnes impliquant parfois des centaines de drones et de missiles simultanément.

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a même battu un record le 24 mars concernant le nombre d’armes utilisées lors d’une seule attaque. Ces frappes menées en journée perturbent davantage la vie quotidienne des habitants et compliquent les déplacements civils dans plusieurs grandes villes du pays.

À Kharkiv, des pompiers sont récemment intervenus après une frappe de drone russe contre une station-service. Les autorités locales continuent de signaler des dégâts sur des infrastructures civiles dans plusieurs régions ukrainiennes.

Face à cette évolution tactique, Zelensky a appelé les alliés de l’Ukraine à maintenir leur soutien militaire et politique. « Il est important de repousser chaque attaque avec résilience », a déclaré le président ukrainien, exhortant également la communauté internationale à ne pas rester silencieuse face à la poursuite de la guerre.