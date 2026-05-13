La guerre contre l’Iran menace de fracturer les BRICS lors d’un sommet crucial à New Delhi

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran risque de dominer la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS qui s’ouvre jeudi à New Delhi. Les tensions autour du conflit pourraient compliquer les efforts du bloc pour afficher une position commune et publier une déclaration conjointe à l’issue des discussions.

Créé à l’origine autour du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, le groupe des BRICS s’est récemment élargi avec l’intégration de plusieurs nouveaux membres, dont l’Égypte, l’Éthiopie, l’Indonésie, l’Iran et les Émirats arabes unis. Cet élargissement renforce le poids géopolitique du bloc mais accentue également ses divergences internes.

Selon Reuters, l’Iran a demandé à l’Inde, qui présidera les BRICS en 2026, d’utiliser la plateforme du groupe afin de construire un consensus condamnant les actions militaires américaines et israéliennes dans le Golfe. Téhéran espère obtenir un soutien diplomatique face à l’intensification du conflit régional.

Mais des désaccords importants sont déjà apparus entre l’Iran et les Émirats arabes unis, deux pays désormais opposés dans cette guerre déclenchée le 28 février. Ces tensions internes risquent de compliquer les négociations diplomatiques et d’empêcher l’adoption d’une ligne commune forte au sein du groupe.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi doit arriver à New Delhi mercredi soir pour participer à la réunion prévue du 14 au 15 mai. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est également attendu dans la capitale indienne.

Au-delà des tensions géopolitiques, les pays des BRICS font aussi face aux conséquences économiques du conflit. La flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient inquiète plusieurs membres du groupe, dont les économies restent fortement dépendantes des importations énergétiques et de la stabilité des marchés mondiaux.