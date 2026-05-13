Face aux tensions dans le détroit d’Ormuz, la Corée du Sud prépare une implication prudente

La Corée du Sud envisage de contribuer progressivement aux efforts internationaux visant à sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Cette annonce a été faite mercredi par le ministre sud-coréen de la Défense Ahn Gyu-back après des discussions menées à Washington avec les autorités américaines.

Selon le ministre, Séoul étudie différentes formes de soutien afin de protéger les routes maritimes stratégiques, essentielles à l’approvisionnement énergétique mondial. Ahn Gyu-back a toutefois précisé que la Corée du Sud ne prévoyait pas, à ce stade, de participation militaire directe dans la région.

Le responsable sud-coréen a indiqué qu’il avait présenté la position de son gouvernement lors d’un entretien avec le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth. Il a cependant affirmé que la question d’une éventuelle contribution militaire sud-coréenne à l’opération n’avait pas été abordée directement au cours de leurs échanges.

Les discussions entre Washington et Séoul ont également porté sur d’autres sujets sensibles liés à la coopération militaire entre les deux alliés. Parmi eux figurent notamment le contrôle opérationnel en temps de guerre ainsi que le dossier des sous-marins à propulsion nucléaire.

Le détroit d’Ormuz demeure l’un des points de passage maritimes les plus stratégiques au monde. Une part considérable du pétrole mondial y transite chaque jour, ce qui pousse plusieurs pays dépendants des importations énergétiques à suivre avec inquiétude l’évolution de la situation sécuritaire dans la région.

Cette prise de position prudente de Séoul reflète l’équilibre délicat que tente de maintenir la Corée du Sud entre son alliance stratégique avec les États-Unis et sa volonté d’éviter une implication militaire directe dans un conflit régional susceptible d’avoir des conséquences économiques et diplomatiques importantes.