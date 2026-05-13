Des ONG accusent la Pologne de faciliter des expulsions américaines vers l’Ukraine en guerre

Les organisations de défense des droits humains Amnesty International et Human Rights First ont appelé mercredi la Pologne à cesser de coopérer avec les vols d’expulsion américains transférant des ressortissants ukrainiens vers leur pays d’origine via son territoire. Selon ces ONG, cette pratique pourrait constituer une violation du droit international.

Dans une déclaration commune, les deux organisations affirment que l’agence américaine de l’immigration et des douanes, l’Immigration and Customs Enforcement, a organisé plusieurs opérations d’expulsion transitant par la Pologne entre novembre 2025 et avril 2026. Plus de cinquante Ukrainiens auraient ainsi été renvoyés vers l’Ukraine malgré la poursuite de la guerre.

Les groupes de défense des droits humains dénoncent le renvoi forcé de personnes vers un territoire toujours exposé aux bombardements et aux frappes de missiles russes. Selon eux, ces expulsions mettent directement en danger la vie des personnes concernées.

Uzra Zeya a vivement critiqué cette politique, estimant que « le transfert forcé d’Ukrainiens dans une zone de guerre active » était choquant et contraire au droit international. Elle a également appelé la Pologne à refuser de participer aux transferts décidés par l’administration du président Donald Trump.

Selon Uzra Zeya, la Pologne a jusqu’ici joué un rôle majeur dans l’accueil des réfugiés ukrainiens depuis le début de l’invasion russe. Les ONG considèrent donc que Varsovie devrait maintenir cette ligne humanitaire plutôt que de faciliter des expulsions vers un pays toujours en conflit.

De son côté, le gouvernement polonais a affirmé que ces expulsions relevaient d’« affaires intérieures » entre les États-Unis et l’Ukraine. Cette réponse risque toutefois d’accentuer les critiques internationales alors que les questions migratoires et humanitaires demeurent particulièrement sensibles dans le contexte de la guerre en Ukraine.