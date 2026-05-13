À Helsinki, le coûteux pari du vélo séduit… mais divise de plus en plus

La capitale finlandaise Helsinki poursuit un vaste programme d’investissement dans les transports publics et les infrastructures cyclables, un projet ambitieux qui suscite à la fois enthousiasme et critiques. La ville a déjà engagé des milliards d’euros dans ces aménagements et prévoit de nouvelles dépenses dans les prochaines années.

Au cœur de cette stratégie, un nouveau pont de 1,2 kilomètre réservé aux piétons, cyclistes et tramways a récemment été inauguré. Selon les autorités locales, environ 50 000 personnes ont assisté à son ouverture en avril, signe d’un réel intérêt pour ces nouveaux espaces urbains pensés pour la mobilité douce.

Ce pont, le plus long de Finlande, relie le centre-ville aux îles voisines et s’inscrit dans une transformation plus large de la mobilité à Helsinki. La capitale dispose désormais d’environ 1 300 kilomètres de pistes cyclables, dont un réseau de « voies rapides » dédié aux cyclistes, qui continue de s’étendre.

Mais ces investissements massifs ne font pas l’unanimité. Le coût du seul pont, estimé à 326 millions d’euros (environ 383 millions de dollars), alimente les critiques d’une partie de la population, qui regrette notamment la place réduite accordée à la circulation automobile dans certains projets urbains.

Oskari Kaupinmaki, interrogé par Reuters, reconnaît que les projets d’aménagement urbain suscitent toujours des débats. Selon lui, le principal point de controverse reste le coût élevé des infrastructures, malgré leur popularité croissante auprès des usagers.

La municipalité prévoit toutefois de poursuivre son expansion du réseau cyclable, avec 80 kilomètres supplémentaires d’ici 2029. Une stratégie qui illustre la volonté d’Helsinki de s’imposer comme une référence européenne en matière de mobilité durable, malgré les discussions persistantes sur son financement et ses priorités.