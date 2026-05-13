Lavrov dénonce l’absence de progrès dans les relations entre Moscou et Washington

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé mercredi qu’« il ne se passe rien » dans les relations entre les États-Unis et la Russie, malgré les discours évoquant un potentiel de coopération entre les deux puissances. Ses déclarations ont été rapportées par Reuters à partir d’une interview diffusée sur RT India.

Selon Sergueï Lavrov, de nombreuses « bonnes paroles » circulent sur une possible amélioration des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la technologie et de l’énergie, mais sans résultats concrets à ce stade. Le chef de la diplomatie russe estime que les échanges restent largement symboliques.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Russie et États-Unis, malgré la reprise du dialogue politique après le retour de Donald Trump à la présidence en 2024. Ce dernier a à plusieurs reprises affirmé vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine, sans résultats diplomatiques durables pour le moment.

Lavrov a toutefois reconnu que Moscou apprécie l’initiative de dialogue engagée par l’administration américaine actuelle, tout en soulignant que ces échanges n’ont pas encore débouché sur des avancées substantielles. Il a comparé la situation actuelle à celle observée sous l’administration de l’ancien président américain Joe Biden.

Le ministre russe a insisté sur le fait que, en dehors des discussions diplomatiques régulières entre les deux pays, aucune évolution majeure n’a été constatée. Selon lui, les relations restent globalement dans la continuité des politiques menées auparavant, sans rupture significative.

Sergueï Lavrov occupe le poste de chef de la diplomatie russe depuis 2004, ce qui fait de lui l’un des ministres des Affaires étrangères les plus anciens sur la scène internationale. Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et de tensions géopolitiques globales, ses propos reflètent le maintien d’un climat de méfiance entre Moscou et Washington malgré les tentatives de rapprochement.