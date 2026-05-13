Face aux géants du numérique, l’Espagne durcit le ton sur la régulation des réseaux sociaux et de l’IA

Le gouvernement espagnol a confirmé qu’il poursuivra la mise en œuvre de nouvelles règles visant à encadrer les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, malgré un lobbying intensif des grandes entreprises technologiques. L’annonce a été faite par le ministre de la Transformation numérique Óscar López, cité par Reuters.

Selon le ministre, ces réformes visent à rendre les plateformes numériques plus sûres et à limiter les dérives liées aux contenus en ligne. Il estime que les profits de quelques grandes entreprises technologiques ne peuvent pas se faire « au détriment des droits de millions de personnes », une déclaration qui reflète la volonté de Madrid de renforcer son cadre réglementaire.

Le projet espagnol s’inscrit dans une dynamique plus large au sein de l’Union européenne, qui cherche elle aussi à mieux encadrer les géants du numérique face aux risques liés à la désinformation, aux discours de haine et à la dépendance aux plateformes.

Parmi les mesures envisagées figurent notamment des restrictions concernant l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents, ainsi qu’un renforcement de la responsabilité des dirigeants des grandes entreprises technologiques. Le gouvernement souhaite également encadrer davantage les systèmes d’intelligence artificielle jugés à haut risque.

Madrid affirme par ailleurs que l’anonymat en ligne ne devrait pas servir de protection pour des activités criminelles ou des comportements illégaux. Cette position s’inscrit dans une volonté plus large de rendre l’espace numérique plus transparent et plus sécurisé pour les utilisateurs.

Ces propositions interviennent alors que plusieurs pays européens tentent de trouver un équilibre entre innovation technologique et protection des citoyens. L’Espagne se place ainsi parmi les États les plus volontaristes en matière de régulation du numérique, dans un contexte de fortes tensions avec les grandes entreprises du secteur.