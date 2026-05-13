Carrefour consolide son modèle face à la contestation de franchisés

Le groupe Carrefour a obtenu une décision favorable de la cour d’appel de Paris dans le conflit qui l’oppose depuis plusieurs années à une partie de ses franchisés. La justice a validé les clauses d’arbitrage présentes dans les contrats signés entre l’enseigne et ses partenaires, estimant que le tribunal de commerce de Rennes n’était pas compétent pour examiner les demandes portées par l’Association des franchisés Carrefour.

Cette procédure judiciaire représentait un enjeu majeur pour le distributeur, alors que plusieurs exploitants dénoncent depuis longtemps des relations commerciales jugées déséquilibrées. Les franchisés contestataires reprochent notamment au groupe de leur imposer des conditions d’approvisionnement et des tarifs qu’ils considèrent défavorables pour la rentabilité de leurs magasins.

Un dossier sensible pour le géant de la distribution

Le bras de fer entre Carrefour et une partie de son réseau de proximité s’est progressivement transformé en affaire emblématique des tensions dans le secteur de la franchise alimentaire. L’Association des franchisés Carrefour affirme représenter plusieurs centaines de magasins et avait engagé des poursuites avec le soutien du ministère de l’Économie, qui avait envisagé une lourde sanction financière contre le groupe.

En obtenant cette décision de la cour d’appel, Carrefour évite pour l’instant une remise en cause directe de son modèle contractuel. Le distributeur assure vouloir poursuivre le dialogue avec ses partenaires, même si les discussions engagées ces derniers mois pour trouver une issue amiable n’avaient pas abouti.