Le chômage grimpe à 8,1 % au premier trimestre, un pic depuis 2021

Le taux de chômage atteint son plus haut niveau depuis cinq ans avec 2,6 millions de demandeurs d’emploi en France selon l’Insee.

La France compte désormais 2,6 millions de demandeurs d’emploi. Le taux de chômage s’établit à 8,1 % au premier trimestre 2026, selon les données publiées mercredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis cinq ans, marquant une nette dégradation du marché du travail français.

Un retournement de tendance marqué

Cette hausse témoigne d’un retournement de conjoncture après plusieurs années d’amélioration continue. Le pays retrouve un niveau de chômage qu’il n’avait plus connu depuis le premier trimestre 2021, période encore marquée par les conséquences de la crise sanitaire. L’augmentation traduit les difficultés croissantes rencontrées par les entreprises dans un contexte économique incertain.

Des perspectives incertaines pour l’emploi

Les chiffres mensuels de l’Insee confirment ainsi une tendance préoccupante pour l’emploi. La progression du nombre de demandeurs d’emploi interroge sur la capacité de l’économie française à maintenir sa dynamique de création de postes. Les prochains trimestres seront déterminants pour mesurer l’ampleur de cette détérioration du marché du travail.