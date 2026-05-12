Bouchara repris en partie par une société hongkongaise, 184 emplois maintenus

Fragilisée par plusieurs années de pertes et une baisse continue de la fréquentation de ses magasins, l’enseigne française spécialisée dans le linge de maison et les articles décoratifs, Bouchara, va poursuivre une partie de ses activités grâce à une reprise menée par un investisseur installé à Hong Kong. L’opération permettrait de maintenir 25 boutiques sur le territoire ainsi que 184 postes, selon les informations communiquées lors de la procédure.

Avant son placement en redressement judiciaire, la société comptait encore plus de 500 salariés en contrat à durée indéterminée. La direction avait justifié cette procédure par le recul de la consommation des ménages, dans un contexte économique marqué par l’inflation et la diminution des achats considérés comme non prioritaires.

Le commerce physique confronté à une concurrence mondiale

Comme d’autres acteurs historiques de l’équipement de la maison, la marque subit depuis plusieurs années la pression des plateformes numériques internationales et des enseignes à bas coûts. L’essor du commerce en ligne a profondément modifié les habitudes d’achat, réduisant progressivement l’attractivité des magasins spécialisés traditionnels.

Le nouvel actionnaire prévoit désormais de concentrer l’activité sur les points de vente les plus performants afin de préserver l’exploitation de la marque. Cette restructuration ne permet toutefois pas de sauver l’ensemble des effectifs, plusieurs magasins étant appelés à disparaître dans les prochains mois, symbole des difficultés persistantes qui frappent le secteur de la décoration en France.