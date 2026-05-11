Le marché automobile chinois s’effondre… mais les exportations explosent

Le marché automobile de Chine continue de montrer des signes de faiblesse inquiétants sur le plan intérieur, malgré une forte progression des exportations qui permet aux constructeurs de compenser partiellement le ralentissement de la demande locale.

Selon les données publiées lundi par l’Association chinoise des constructeurs automobiles et relayées par Reuters, les ventes de voitures en Chine ont chuté de 21,6 % en avril sur un an, atteignant environ 1,4 million de véhicules. Il s’agit du septième mois consécutif de baisse pour le plus grand marché automobile mondial.

Dans le même temps, les exportations automobiles chinoises ont bondi de 80,2 % par rapport à l’année précédente, confirmant l’accélération de l’offensive des constructeurs chinois sur les marchés étrangers.

Face à une concurrence extrêmement intense en Chine et à un ralentissement de la consommation, de nombreux fabricants cherchent désormais leur croissance à l’international, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Le secteur souffre particulièrement dans le segment des véhicules d’entrée de gamme, où les consommateurs restent prudents en raison du ralentissement économique et des incertitudes sur l’emploi et le pouvoir d’achat.

Pour tenter de préserver leurs marges, plusieurs constructeurs misent désormais davantage sur les modèles haut de gamme et les véhicules électriques technologiquement avancés, un segment où les marques chinoises gagnent rapidement du terrain.

Cette situation met en lumière un déséquilibre croissant dans l’industrie automobile chinoise : alors que les usines produisent massivement et renforcent leur présence mondiale, la demande intérieure peine à suivre.

La montée en puissance des exportations automobiles chinoises inquiète également certains pays occidentaux, qui redoutent une concurrence agressive soutenue par les capacités industrielles et les coûts compétitifs des constructeurs chinois.

Malgré la faiblesse persistante du marché local, la Chine confirme ainsi son ambition de devenir l’un des acteurs dominants de l’automobile mondiale, en particulier dans les secteurs des véhicules électriques et des technologies liées à la mobilité.