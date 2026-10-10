Ligue 1 : le PSG bat Le Mans (3-1), Monaco cale, Lille gagne, Brest cartonne… Paris réalise une excellente opération au classement

Le Paris Saint-Germain remporte une victoire clé contre Le Mans (3-1), réduisant l'écart avec Monaco à trois points. Pendant ce temps, Monaco ne parvient pas à s'imposer face à Toulouse (2-2), tandis que Lille et Brest sigent des victoires importantes. La lutte pour le haut du classement s’intensifie.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face au Mans (3-1), samedi soir, lors de la 6e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont fait la différence grâce à des buts de Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia et Maghnes Akliouche. Dans le même temps, Monaco a concédé le match nul face à Toulouse (2-2), Lille a dominé Le Havre (1-0) et Brest a écrasé Angers (5-1). Une soirée favorable aux hommes de Luis Enrique, qui reviennent à trois points de Monaco et se relancent dans la course à la première place.

Beraldo ouvre le score sur penalty, Le Mans refroidit le Parc des Princes

Le PSG prend l’avantage dès la 19e minute grâce à Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien transforme un penalty et permet aux Parisiens de mener rapidement au score. Paris contrôle son avance, mais Le Mans refuse de céder et parvient à rester dans la rencontre.

À la 54e minute, Louis Mafouta égalise pour les visiteurs (1-1). Le Mans relance totalement le suspense et oblige le PSG à repartir à l’attaque. Les hommes de Luis Enrique doivent réagir pour éviter de perdre deux points précieux face à une formation qui occupe la 10e place avant cette journée.

Kvaratskhelia remet Paris devant, Akliouche achève Le Mans en sept minutes

La réaction parisienne arrive à la 61e minute. Khvicha Kvaratskhelia trouve le chemin des filets et redonne l’avantage au PSG (2-1). L’international géorgien permet à son équipe de reprendre les commandes seulement sept minutes après l’égalisation mancelle.

À la 68e minute, Maghnes Akliouche inscrit le troisième but parisien (3-1). Le PSG fait le break et prend une option décisive sur la victoire. En sept minutes, Paris inscrit deux buts et fait basculer définitivement la rencontre en sa faveur.

Le Mans ne parvient plus à revenir. Malgré sept minutes de temps additionnel, le score ne bouge plus. Le PSG empoche trois points précieux grâce à trois buteurs différents et profite pleinement du faux pas de Monaco.

Monaco tenu en échec par Toulouse, Lille reste devant le PSG

L’AS Monaco laisse échapper deux points face à Toulouse (2-2). Les Monégasques, qui occupent la deuxième place avant cette journée, ne parviennent pas à faire la différence contre une équipe toulousaine classée 14e. Ce résultat constitue une mauvaise opération pour le club de la Principauté, qui voit le PSG réduire son retard.

Monaco porte son total à 14 points, contre 11 pour Paris. L’écart entre les deux formations passe ainsi de cinq à trois longueurs. Le PSG reprend deux points à un concurrent direct dans la course au titre.

Lille poursuit également sa bonne série en battant Le Havre (1-0). Le LOSC, leader avant cette journée, conserve sa place dans le haut du classement avec 13 points. Les Nordistes restent donc devant Paris, malgré la victoire parisienne, tandis que Le Havre demeure en grande difficulté au fond du classement.

Brest écrase Angers (5-1), Lorient domine le Paris FC

Le carton de cette 6e journée est signé Brest. Les Bretons infligent une véritable correction à Angers (5-1), dans une rencontre à sens unique au tableau d’affichage. Avec cinq buts inscrits, Brest signe la victoire la plus spectaculaire de la soirée et améliore considérablement sa différence de buts.

Ce succès permet au Stade Brestois de remonter au classement avec huit points. Angers, qui comptait sept unités avant le coup d’envoi, reste bloqué à ce total et voit son adversaire du soir lui passer devant.

De son côté, Lorient s’impose face au Paris FC (1-0). Les Merlus prennent trois points importants et portent également leur total à huit unités. Le Paris FC, quatrième avant cette journée, manque l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat et reste à 11 points, comme le PSG.

Vendredi, Lens ouvre cette 6e journée par une victoire contre l’Olympique lyonnais (2-1). L’OL, qui comptait 11 points avant la rencontre, ne progresse pas et voit le PSG revenir à sa hauteur.

Le PSG revient à trois points de Monaco : la lutte pour les premières places se resserre

Avec cette victoire contre Le Mans, le Paris Saint-Germain totalise désormais 11 points après six journées. Les Parisiens comptent trois victoires, deux matchs nuls et une défaite. Leur différence de buts s’améliore également de deux unités grâce au succès de samedi.

Monaco possède 14 points et Lille 13. Le PSG rejoint Lyon et le Paris FC à 11 unités, tandis que Rennes, qui compte 10 points avant de recevoir Auxerre, peut encore dépasser Paris dimanche.

La situation reste donc très serrée dans le haut du tableau. Trois points seulement séparent le PSG de Monaco, et les résultats des dernières rencontres de cette 6e journée peuvent encore modifier plusieurs positions.

Dimanche, l’OM sous pression à Troyes, Rennes peut dépasser le PSG

Trois rencontres restent au programme dimanche pour clôturer cette 6e journée de Ligue 1.

À 15h, Nice reçoit Strasbourg. Les deux formations cherchent à améliorer leur position au classement, et Strasbourg tentera de prendre des points avant de recevoir le PSG lors de la journée suivante.

À 17h15, Rennes accueille Auxerre. Les Rennais, qui comptent 10 points, peuvent atteindre 13 unités en cas de victoire. Ils dépasseraient alors le PSG et rejoindraient Lille, sous réserve de la différence de buts.

Enfin, à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Troyes. La situation est préoccupante pour l’OM, qui occupe la 17e place avec seulement trois points après cinq journées. Les Marseillais doivent impérativement réagir pour éviter de s’enfoncer dans la zone de relégation.